Basilica presenta sito e calendario 2026 “San Francesco”

Online la piattaforma ufficiale per le celebrazioni 2026

Nel complesso monumentale della Basilica di San Francesco ad Assisi è stato presentato ufficialmente il sito sanfrancescovive.org insieme al calendario 2026 “San Francesco vive”. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte del Santo, ricorrenza che cadrà nel 2026. L’annuncio è avvenuto al termine dell’anteprima del Cortile di Francesco 2025, intitolata CreAzione, che ha ospitato una tavola rotonda con la partecipazione di esponenti del mondo della comunicazione e del giornalismo, tra cui Carlos Casas, Natalia Borri, Francesco Conticello, Antonio Romano e Carlo Verdelli. L’evento, organizzato con Suoni Controvento e RAI Umbria, ha ricevuto il contributo di Lucia Fiumi e del direttore di sede Giovanni Parapini.

Il comunicato stampa diffuso dal Sacro Convento evidenzia che il nuovo sito web offrirà un approccio diretto e unitario alla figura del Poverello d’Assisi, presentando la sua vita, la spiritualità, le attività dei frati e i contenuti multimediali delle celebrazioni. Previsti approfondimenti, una sezione eventi e novità, gallerie fotografiche e video, contatti con la comunità francescana e accesso ai social. A breve sarà disponibile anche la versione in lingua inglese.

Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, ha sottolineato che con il portale si entra pienamente nell’anniversario: «San Francesco resta una figura capace di parlare a tutti, offrendo speranza e orientamento, indipendentemente da fede, età o provenienza», ha dichiarato, ribadendo che il video introduttivo del sito propone l’immagine evangelica del seme che continua a dare frutto.

Accanto al portale, è stato svelato il calendario 2026 “San Francesco vive”, firmato dal fotografo Gianluigi Di Napoli, realizzato dopo un’esperienza di convivenza con i frati nella comunità conventuale. Per la prima volta, infatti, la fraternità ha aperto le proprie porte a un autore per documentare momenti di quotidianità e spiritualità. Il calendario, parte integrante della rivista ufficiale “San Francesco patrono d’Italia”, sarà distribuito agli abbonati e disponibile gratuitamente anche online.

Lo stesso Di Napoli ha spiegato nel comunicato che l’opera nasce da un accesso straordinario: «Ho cercato di restituire, attraverso le immagini, il respiro invisibile che si coglie nei luoghi francescani», ha sottolineato. Contestualmente, nel portico della piazza inferiore è stata inaugurata una mostra fotografica con gigantografie tratte dal calendario, installazione che rimarrà esposta fino al Natale 2025.

Con il lancio del sito e del calendario, i frati del Sacro Convento intendono offrire un invito universale ad avvicinarsi al messaggio di pace, fraternità e semplicità che San Francesco continua a trasmettere dopo otto secoli.