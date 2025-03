Bastonate a 17enne americano denunciato 47enne ad Assisi

Carabinieri indagano su violenza in ristorante di Assisi

Un episodio di violenza ha scosso il tranquillo centro storico di Assisi, dove un uomo di 47 anni è stato denunciato dai Carabinieri per lesioni personali aggravate. Secondo le ricostruzioni effettuate dai militari, l’aggressione si è verificata in un ristorante della zona, dove il 47enne ha avuto una discussione accesa con un gruppo di giovani, tra cui un ragazzo americano di soli 17 anni che risiede presso il Convitto Nazionale di Assisi.

L’incidente è avvenuto in un contesto di apparente normalità, ma le tensioni sono rapidamente degenerate. Dopo il diverbio, l’aggressore ha atteso l’uscita del gruppo dal locale per colpire il giovane. Armato di un bastone rinvenuto sul posto, lo ha colpito violentemente alla testa, causando al ragazzo ferite che hanno richiesto l’intervento immediato del personale sanitario.

Il 17enne è stato prontamente soccorso dai servizi di emergenza del 118 e trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Assisi, dove ha ricevuto le cure necessarie per le lesioni subite. Le condizioni del giovane sono state monitorate, e fortunatamente non sono state segnalate complicazioni gravi.

Dopo l’aggressione, l’uomo è stato rintracciato dai Carabinieri all’interno di un bar nelle vicinanze, dove stava consumando bevande alcoliche. I militari hanno notato che l’individuo era già noto alle forze dell’ordine per il suo comportamento violento e, in precedenza, era stato sottoposto a un divieto di accesso a quell’esercizio commerciale. Questo elemento ha sollevato ulteriori preoccupazioni circa la sua condotta.

In seguito ai fatti, i Carabinieri hanno proceduto a denunciare il 47enne in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, formalizzando l’accusa di lesioni personali aggravate. L’episodio ha suscitato un notevole clamore tra i residenti e i turisti, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza in una delle città più visitate d’Italia.

La situazione ha riaperto il dibattito sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di interventi più incisivi per prevenire atti di violenza, soprattutto in luoghi frequentati da giovani e famiglie. I cittadini di Assisi si sono mostrati preoccupati per l’accaduto, chiedendo un maggiore presidio delle forze dell’ordine nelle zone più affollate e turistiche.

Le autorità locali stanno valutando la possibilità di intensificare i controlli e le misure di sicurezza, con l’obiettivo di garantire un ambiente sereno e sicuro per tutti. La presenza di giovani, come il ragazzo americano aggredito, richiede particolare attenzione, poiché spesso questi si trovano in città per motivi di studio o turismo, e meritano di sentirsi al sicuro.

Nel frattempo, la comunità di Assisi si unisce nel sostegno al giovane ferito, auspicando una pronta guarigione e un ritorno alla normalità. La speranza è che episodi come quello avvenuto non si ripetano, contribuendo a mantenere intatta la reputazione della città come luogo di pace e spiritualità.

Le indagini dei Carabinieri proseguono per chiarire ulteriormente la dinamica dell’accaduto e per raccogliere testimonianze che possano fornire un quadro più completo della situazione. La collaborazione dei cittadini e dei testimoni sarà fondamentale per garantire che la giustizia venga servita e che simili atti di violenza non trovino spazio nel tessuto sociale di Assisi.

Il 47enne denunciato dovrà ora affrontare le conseguenze legali delle sue azioni, che potrebbero comportare sanzioni severi, data la gravità delle lesioni inflitte al giovane. Questo caso rappresenta un monito per tutti coloro che, in un momento di rabbia, possono perdere il controllo e mettere a repentaglio la vita e la sicurezza altrui.