Beato Carlo Acutis santo il 27 aprile 2025

Beato Carlo Acutis – Il Beato Carlo Acutis sarà canonizzato il prossimo 27 aprile 2025, nel corso del Giubileo degli adolescenti. L’annuncio è stato dato dal Papa Francesco durante l’udienza generale di mercoledì 20 novembre 2024. La messa di canonizzazione si terrà in Piazza San Pietro a Roma, alle 10:30.

La diocesi di Assisi, sede del Santuario della Spogliazione, luogo di sepoltura di Acutis, si prepara a celebrare con grande entusiasmo il giovane milanese, che sarà elevato agli onori degli altari a meno di vent’anni dalla sua morte. In tutta la città, le campane hanno suonato a festa per l’annuncio che Carlo Acutis, il “messaggero di santità” per i giovani, sarà riconosciuto santo dalla Chiesa cattolica.

Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle diocesi di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, ha espresso la sua gioia per la canonizzazione. «Assisi esulta per questa grande notizia», ha dichiarato. «Ci stiamo preparando con grande impegno per il giorno della canonizzazione, attraverso momenti di riflessione e di coordinamento che coinvolgeranno la nostra diocesi, quella di Foligno e le altre diocesi umbre».

Il vescovo ha aggiunto che questa canonizzazione è una grande grazia per la Chiesa italiana e quella mondiale, sottolineando come il Beato Carlo Acutis rappresenti un esempio di santità moderno. Carlo, giovane appassionato di tecnologia, ha scelto di seguire l’esempio di San Francesco e Santa Chiara, vivendo la sua fede in modo originale e concreto. «Non era una fotocopia di altri santi», ha detto il vescovo Sorrentino. «Ha voluto conformarsi pienamente a Gesù, essere un sorriso di Dio, una calamita di santità per i giovani».

A condividere la gioia di questo evento storico con la diocesi ci sono anche i familiari del Beato Carlo Acutis: il papà Andrea, la mamma Antonia, la sorella Francesca e il fratello Michele. Il vescovo ha sottolineato l’importanza del suo esempio per tutte le famiglie, vedendo in lui una guida che indica la strada della santità domestica.

Il programma di preparazione per il giorno della canonizzazione prevede una serie di iniziative che coinvolgeranno non solo Assisi, ma anche le altre città umbre e i giovani di tutta Italia. L’attesa per il 27 aprile 2025 è grande, poiché si tratterà di un evento che unisce fede, spiritualità e il messaggio di un giovane che ha saputo coniugare la modernità con la vita cristiana.