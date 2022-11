Bene approvazione ad Assisi del reddito familiare, lotta alle disuguaglianze

“Un plauso alla maggioranza di Assisi che, nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, ha approvato l’atto per sollecitare il Governo nella lotta allo spreco alimentare e all’attuazione di misure di buone pratiche come quelle del reddito alimentare”. Così il consigliere regionale del Partito democratico, Tommaso Bori, ricordando che la proposta è “anche all’attenzione dell’Assemblea legislativa, che sembra paralizzata da una destra non così coesa come si vuole dare a vedere”.

“La proposta votata dal Consiglio comunale di Assisi – spiega Bori – fa riferimento a quella inserita all’interno del programma del Partito democratico, ideata da Leonardo Cecchi e che è risultata la più sostenuta a livello nazionale nel percorso delle Agorà. L’obiettivo è quello di recuperare tutto quel cibo che viene mandato al macero perché invenduto, ma perfettamente commestibile, e redistribuirlo tra coloro che hanno particolare necessità perché in condizioni economiche precarie. Lo Stato dovrebbe farsi carico di coordinare tutto il processo col supporto delle istituzioni locali, delle associazioni del Terzo settore e con un eventuale partner logistico da individuare per organizzare il ritiro e lo stoccaggio”.

“Da stigmatizzare le assenze all’interno del Consiglio comunale di Assisi – prosegue Tommaso Bori – segno tangibile che l’interesse nei confronti degli ultimi, degli svantaggiati e dei più deboli non è proprio di tutte le forze politiche e che anzi, alcune, li cavalcano e strumentalizzano a seconda delle necessità. La politica invece deve occuparsi di questi temi, e dovrebbe farlo in maniera trasversale, andando oltre le dinamiche di maggioranza – opposizione. Non possono esistere differenze sull’aiuto ai più deboli. Molto bene che la lotta alla povertà parta con questo impulso dal territorio, riprendendo proposte come questa del Reddito alimentare, che è stata la più votata dalle Agorà nazionali”.