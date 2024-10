Benji & Fede tornano a Radio Subasio Music Club: l’attesa per “Rewind”

Il 4 novembre sarà una data speciale per i fan di Benji & Fede, che torneranno a esibirsi al Radio Subasio Music Club. A partire dalle 21:00, i due artisti, un tempo acclamati durante la loro precedente ospitata, riempiranno lo studio di emozioni e musica, riprendendo un cammino artistico che continua a evolversi. Questa occasione rappresenta un’opportunità unica per “riavvolgere il nastro” e osservare il percorso intrapreso dai due cantanti, così come la loro crescita insieme al pubblico.

Il loro atteso album dal titolo “Rewind”, che uscirà il 25 ottobre, segna un ritorno significativo alle origini. I due cantanti hanno espresso la gioia di ritrovarsi in studio, affermando che “è stato bellissimo tornare a scrivere, passare del tempo in studio e dar vita a nuove canzoni che saranno anche vostre”. Questa nuova produzione è frutto di un intenso processo creativo che ha permesso loro di riflettere sulle esperienze accumulate negli anni.

La loro ultima pubblicazione, “Estate Punk”, lanciata il 25 settembre, è un racconto di nostalgia e riconoscimento. La canzone narra la storia di due amanti che si rincontrano dopo anni, un tema che ha risuonato profondamente con il pubblico. Benji e Fede hanno commentato che “questa ‘Estate Punk’ che abbiamo vissuto ci ha aiutato a diventare più maturi artisticamente e umanamente, e ci ha fatto sentire come se ci conoscessimo di nuovo per la prima volta”.

Inoltre, la loro recente hit “Musica animale”, rilasciata a giugno, è stata descritta come la colonna sonora di questo nuovo capitolo. Il brano ha segnato il loro desiderio di tornare insieme, continuando il viaggio musicale che li ha contraddistinti sin dal 2015. Questo percorso ha visto un notevole successo, con una carriera che si è sviluppata rapidamente, portando a un’importante affermazione nel panorama musicale italiano.

Dal 2015 al 2020, Benji Mascolo e Federico Rossi hanno ottenuto cinque album, tra cui 20:05, 0+, Siamo Solo Noise, e una versione in edizione limitata di Good vibes. Durante questo periodo, hanno raggiunto cinque posizioni al numero uno in classifica, conquistato 17 dischi di Platino e 9 dischi d’Oro, e hanno accumulato un miliardo di streaming. I loro concerti hanno registrato oltre 150 mila biglietti venduti, mentre i loro videoclip su YouTube hanno superato le milioni di visualizzazioni. Nonostante il successo, Benji & Fede hanno anche scritto due libri, che riflettono ulteriormente la loro evoluzione.

In preparazione al loro live-evento del 16 novembre all’Unipol Forum di Assago, già sold out, la puntata di Radio Subasio offrirà ai fan l’opportunità di connettersi con i loro artisti preferiti. Durante l’evento, i due ragazzi non solo si esibiranno dal vivo, ma risponderanno anche alle domande dei fan e interagiranno con la conduttrice Katia Giuliani. Questa interazione permetterà di esplorare ulteriormente la loro musica e le esperienze personali.

Radio Subasio Music Club, un programma ideato e diretto da Beppe Cuva, ha dimostrato negli ultimi otto anni di essere un’importante piattaforma per gli artisti emergenti e affermati. Con oltre 140 puntate, il programma è stato trasmesso in simulcast su FM, DAB e in streaming su radiosubasio.it, riuscendo a suscitare emozioni forti e a regalare momenti indimenticabili ai suoi ascoltatori. La tappa con Benji & Fede si preannuncia come un momento di grande impatto emotivo e artistico.

Per coloro che desiderano partecipare all’evento dal vivo, c’è l’opportunità di interagire direttamente con il duo. Fino al 24 ottobre, i fan possono compilare un modulo sul sito di Radio Subasio per avere la possibilità di porre domande agli artisti, specificando se intendono partecipare di persona o tramite videocollegamento. Gli organizzatori invieranno poi ulteriori indicazioni via email ai fortunati selezionati.

Questo appuntamento non è solo un’occasione per ascoltare nuova musica, ma rappresenta anche un momento di riflessione su quanto sia cambiato Benji & Fede da quando hanno iniziato. La loro carriera è costellata di successi, ma anche di sfide personali e artistiche che li hanno portati a crescere e ad evolversi. L’evento di Radio Subasio offrirà quindi una finestra su questo percorso, facendo risaltare come la musica sia un mezzo potente per raccontare storie, emozioni e trasformazioni.

Mentre i fan attendono con trepidazione l’uscita di “Rewind” e l’appuntamento dal vivo, è chiaro che Benji & Fede non solo hanno saputo adattarsi ai cambiamenti del tempo, ma hanno anche continuato a sorprendere il loro pubblico con la loro musica, creando un legame profondo e duraturo. La storia del duo è un esempio di come la musica possa unire le persone, superando le barriere del tempo e dello spazio, e di come un semplice incontro possa trasformarsi in un’occasione per rinascere artisti e individui.

In conclusione, il 4 novembre rappresenta un momento atteso e significativo, non solo per Benji & Fede, ma anche per i loro fan, che avranno l’opportunità di condividere un’esperienza unica. La loro musica continua a risuonare, e la promozione di “Rewind” segna solo l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo nella loro carriera.