Bilancio consuntivo 2023, replica del Sindaco al Gruppo Misto

Il Sindaco di Assisi, in risposta alle osservazioni mosse dal Gruppo Misto riguardo al bilancio consuntivo 2023, interviene per chiarire alcuni punti fondamentali. Esprime innanzitutto sorpresa per il ritardo nel rilascio delle critiche, espresse attraverso un comunicato stampa quasi un mese dopo l’approvazione del bilancio in Consiglio Comunale. Sottolinea poi la solidità finanziaria del Comune, evidenziata dai dati numerici del bilancio stesso.

Il Sindaco ribadisce che il bilancio non è stato “confezionato”, bensì redatto in conformità ai principi contabili e sottoposto al controllo dei revisori, che hanno espresso parere favorevole. Esprime inoltre il dovere di esprimere opinioni sull’operato amministrativo, ma condanna l’insinuazione di un operato non ottimale da parte degli uffici finanziari comunali.

Smentisce le critiche riguardo all’avanzo di amministrazione e i crediti dubbi, chiarendo che l’avanzo rappresenta risorse spendibili o accantonate, mentre i crediti in questione riguardano sanzioni contestate e iscritte a ruolo coattivo, su cui l’amministrazione non può intervenire.

Il Sindaco enfatizza il buono stato finanziario del Comune, sottolineando che un risultato così positivo non si vedeva dal 2014. Riguardo alle partecipate come Assisi Gestione Servizi e la Farmacia comunale, evidenzia una crescita sia del fatturato che del rendimento, con introiti record nel 2023.

Infine, il Sindaco critica le affermazioni del Gruppo Misto come prive di fondamento e rispettose del lavoro quotidiano degli uffici comunali. La risposta del Sindaco mira a dissipare dubbi e critiche, sottolineando l’impegno e la trasparenza dell’amministrazione nella gestione finanziaria del Comune di Assisi.