Birba chi legge 2023, ecco le date della Festa delle storie per bambini e ragazzi

Torna a settembre ad Assisi “Birba chi legge” Festa delle storie per bambini e ragazzi, festival ideato e organizzato dall’associazione di promozione sociale Birba, in collaborazione con il Comune di Assisi e il patrocinio dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria.

Dall’8 al 10 settembre – con un’anteprima il 9 luglio – prenderà il via un lungo fine settimana ricco di appuntamenti dedicati alle “storie” tra narrazioni, laboratori creativi, passeggiate letterarie, spettacoli di strada e di teatro ragazzi.

Tra le novità di quest’anno – il programma sarà svelato prossimamente – l’evento finale che vedrà in scena una narrazione diffusa lungo un percorso che attraverserà più angoli della città e che vedrà protagonisti gli allievi narratori che, nei mesi scorsi, hanno seguito “La voce delle storie” il workshop sull’arte della narrazione condotto da Monica Morini, attrice, autrice e regista del Teatro dell’Orsa.

L’anteprima

A precedere il Festival sarà un’anteprima prevista per il prossimo 9 luglio, nel “Vascone”, ai piedi della Basilica di Santa Maria degli Angeli. Protagonista dell’evento sarà Giulio Lanzafame con il suo spettacolo “Tra le scatole”. Tra giocoleria e corda molle, acrobatica e musica, il pubblico si troverà a seguire i rocamboleschi capitomboli di un personaggio sballottato tra mondi e situazioni in continuo inciampo.

Lanzafame affronta un viaggio che stravolge ogni dimensione spazio-temporale, durante il quale il pubblico diventerà il conduttore delle sue peripezie trasformandosi in un compagno di avventure inaspettato.



Ingresso libero su prenotazione: 370 3070231 (anche WhatsApp)

L’immagine del Festival

A firmare le immagini del Festival 2023 e della sesta edizione del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola” è la pluripremiata illustratrice Liuna Virardi,

«Collaborare con Liuna Virardi dopo averla incontrata, ammirata e amata nei libri di cui è autrice e illustratrice, è stato un grande onore e una bellissima scoperta – le parole di Alessandra Comparozzi, presidente Birba – Il suo stile è inconfondibile e colpisce per sintesi grafica e concettuale, semplicità ed espressività delle forme, uso del colore e dei contrasti cromatici».

La Virardi ha immaginato “Birba chi legge” come una piazza in festa gremita di buffi personaggi. Ognuno di loro, a modo suo, è portatore di storie da leggere, da raccontare o ancora da inventare, ma sicuramente da condividere. Come protagonisti dell’immagine del concorso ha invece disegnato piccoli e grandi libri uccello portatori di nuove storie, da aggiungere negli scaffali della biblioteca, per far volare la fantasia dei lettori.

«Dobbiamo ammettere – prosegue la presidente – che le due immagini ci hanno subito conquistati. Raccontano infatti perfettamente la meraviglia, il divertimento e lo spirito del nostro fare festa con le storie. Nella nostra Assisi».

Liuna Virardi è un’autrice e illustratrice bolognese di stanza in Francia. Il suo lavoro ha ricevuto importanti riconoscimenti, tra cui il premio White Raven nel 2016 e la selezione alla Bologna Children’s Book Fair nel 2023.

Una biblioteca in ogni scuola

Sono ancora aperte le iscrizioni alla sesta edizione del Concorso “Una biblioteca in ogni scuola” che premia il progetto di realizzazione o di sviluppo di una biblioteca scolastica gestita da volontari. È possibile partecipare al concorso sia dall’Italia che dall’estero. Si darà la precedenza a gruppi di volontari costituiti in associazione no-profit e ai progetti che prevedano di realizzare o sviluppare biblioteche in strutture scolastiche e in zone dove sono scarse le risorse destinate alla promozione della lettura.

Per aderire è possibile inviare il progetto a concorso@birbachilegge.it entro e non oltre il 15 luglio 2023. La premiazione del progetto vincitore si svolgerà domenica 10 settembre nella sala degli Emblemi in piazza del Comune di Assisi, durante la giornata conclusiva di “Birba chi legge” Festa delle Storie per bambini e ragazzi che quest’anno prenderà il via dall’8 al 10 settembre.

Informazioni dettagliate sul sito ufficiale www.birbachilegge.it

Hashtag ufficiale #iostoconbirba