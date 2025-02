BITAC 2025 ad Assisi: Natura e Cooperazione al Centro

BITAC 2025 – Ad Assisi ha preso il via la BITAC 2025, la Borsa Italiana del Turismo Cooperativo e Associativo, che si tiene per la prima volta nella città umbra. L’evento, organizzato dall’Alleanza delle Cooperative Italiane Turismo e Beni Culturali in collaborazione con il Comune di Assisi, rappresenta un’importante occasione per il mondo della cooperazione italiana e mira a promuovere una rete di imprese e un’offerta turistica improntata alla sostenibilità.

Valter Stoppini, sindaco facente funzioni di Assisi, ha inaugurato la manifestazione sottolineando l’importanza di un turismo che rispetti i luoghi e valorizzi le eccellenze locali. “Assisi vuole promuovere un turismo che rispetti i luoghi, sostenga le eccellenze agricole e gastronomiche del territorio e metta al centro cultura, arte e paesaggio, valorizzando tradizioni locali, sostenibilità e accessibilità”, ha dichiarato Stoppini nel suo discorso di apertura alla BITAC 2025, in corso fino al 21 febbraio a Palazzo Monte Frumentario.

Stoppini ha posto l’accento sulla necessità di ripensare il turismo in chiave collaborativa e sostenibile, unendo innovazione e responsabilità per affrontare le sfide contemporanee. “Cicloturismo, turismo sportivo, enoturismo e inclusione non sono solo parole, ma esperienze utili a vivere in maniera genuina il territorio, all’insegna della condivisione e di un rapporto diretto con la natura e la comunità. Assisi è il luogo ideale per lo sviluppo di un turismo rispettoso dell’ambiente e accessibile a tutti: l’obiettivo è fare della nostra città un modello anche in questo ambito, mantenendo intatte le sue caratteristiche di patrimonio Unesco e rimuovendo le barriere fisiche, culturali e sociali presenti”, ha aggiunto Stoppini.

Fabrizio Leggio, assessore al turismo e al marketing territoriale del Comune di Assisi, ha partecipato all’iniziativa, insieme a Simona Meloni, assessore al turismo della Regione Umbria, Federico Sisti, segretario generale della Camera di Commercio dell’Umbria e Giovanna Barni, Presidente di CulTurMedia Legacoop. Durante la cerimonia inaugurale, Stoppini ha consegnato a Barni una spilla con lo stemma della città di Assisi.

L’evento BITAC 2025 si presenta come un importante punto di riferimento per il settore del turismo cooperativo e associativo italiano, con l’obiettivo di promuovere un turismo sostenibile e accessibile, in grado di valorizzare le eccellenze locali e rispettare l’ambiente. Il programma della manifestazione prevede una serie di incontri, dibattiti e workshop dedicati ai temi della sostenibilità, della cooperazione e dell’innovazione nel settore turistico.

La partecipazione di numerosi esperti e rappresentanti del settore offre l’opportunità di confrontarsi e condividere esperienze e buone pratiche, al fine di sviluppare nuove strategie e collaborazioni per un turismo più responsabile e inclusivo. Assisi, con il suo patrimonio culturale e naturale, rappresenta il contesto ideale per ospitare un evento di tale rilevanza e per promuovere un modello di turismo che metta al centro la sostenibilità e l’accessibilità.

L’incontro tra i vari attori del turismo cooperativo e associativo italiano alla BITAC 2025 ad Assisi segna un passo importante verso la costruzione di un futuro turistico più sostenibile e collaborativo, capace di valorizzare il patrimonio locale e garantire un’esperienza autentica e rispettosa per tutti i visitatori.