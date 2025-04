Calendimaggio di Assisi: ecco le dieci Madonne Primavera

Svelati i nomi delle candidate, la Festa dal 7 al 10 maggio

Con la cerimonia svoltasi oggi pomeriggio nella piazzetta della Chiesa Nuova, gremita di cittadini e turisti, entra nel vivo il Calendimaggio di Assisi 2025. Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra hanno svelato le dieci Madonne Primavera, cinque per ciascuna Parte. Le candidate di Parte de Sotto sono Monna Francesca Berretti, Monna Greta Muccino, Monna Amelie Rosignoli, Monna Isabella Talia e Monna Dania Tomassini; quelle di Parte de Sopra sono Monna Agnese Bernardini, Monna Sofia Chiappini, Monna Maddalena Pasquini, Monna Sara Sensi e Monna Irene Viola.

Durante la giornata di giovedì 8 maggio, la consueta competizione tra gli atleti delle due Parti porterà alla proclamazione della Madonna Primavera: il balestriere con il punteggio più alto nella Parte vincitrice sarà colui che incoronerà la regina della Festa. Questa vittoria, pur non incidendo sull’assegnazione finale del Palio, concede alla Parte vincitrice il privilegio di aprire le rievocazioni medievali nel Calendimaggio successivo.

La manifestazione, organizzata con il patrocinio della Città di Assisi, della Regione Umbria e con il contributo della Fondazione Perugia, si svolgerà dal 7 al 10 maggio. Grazie alla collaborazione con Umbria Webcam e InVideo, gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming.

Il programma prenderà il via mercoledì 7 maggio con la “Consegna delle Chiavi”. Alle 15 avverranno le benedizioni dei vessilli presso San Rufino per la Parte de Sopra e presso San Francesco per la Parte de Sotto. Alle 15.45 il corteo dell’Ente Calendimaggio partirà da Piazza Santa Chiara, con l’arrivo in piazza del Comune accompagnato dall’inno del Coprifuoco eseguito dai cori delle due Parti.

Dopo aver ricevuto le chiavi della città dal sindaco di Assisi, il Maestro di Campo assume i poteri sovrani. Segue l’ingresso dei cortei, la restituzione del Palio lo scorso anno vinto dalla Nobilissima, il saluto del presidente-magistrato dell’Ente Calendimaggio, Stefano Venarucci e la presentazione e l’investitura dei giurati

: il direttore di coro Lorenzo Donati, la storica Élisabeth Crouzet-Pavan e il regista Maurizio Zaccaro. Dopo lo spettacolo degli Sbandieratori di Assisi, i cortei proseguiranno lungo Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. In serata, dalle 21.30, si svolgeranno le rievocazioni medievali nei vicoli di Parte de Sotto.

Giovedì 8 maggio sarà dedicato alla competizione per la Madonna Primavera. A partire dalle 15.30, le dieci candidate sfileranno nei rispettivi cortei. Seguiranno le gare di abilità tra le due Parti: il tiro con la balestra, la corsa delle tregge e il tiro alla fune. In serata, dalle 21.30, toccherà ai vicoli di Parte de Sopra ospitare le rievocazioni di vita medievale.

Il venerdì 9 maggio inizierà alle 15.30 con il Calendimaggio dei Piccoli, realizzato con il sostegno della Fondazione Perugia. I bambini delle due Parti si sfideranno in versioni semplificate dei giochi storici: corsa con il sacco e tiro alla fune per i più piccoli (fino a 10 anni), corsa con la treggia per quelli fino ai 12 anni. Lo spettacolo degli Sbandieratori precederà la serata dedicata alla “Tenzone”, con giochi di fuoco e l’ingresso in piazza dei cortei, dopo il suono della campana delle Laudi.

Sabato 10 maggio si chiuderà con la giornata de “La Sfida”. Alle 16 i cortei storici entreranno in piazza, saranno letti i bandi di sfida, e seguirà la sfilata lungo Corso Mazzini e Piazza Santa Chiara. In serata, alle 21.30, la competizione canora “Il Canto” concluderà la Festa, dopo la quale i giurati si riuniranno per decretare la Parte vincitrice del Palio.

Nel frattempo, proseguono le iniziative del ciclo “…E vien Calendimaggio”. Oggi, 30 aprile, sono previste le cene propiziatorie riservate ai tesserati dei Rioni. Domani, 1 maggio, alle 14.30 in piazza Santa Chiara si esibirà la Compagnia Balestrieri di Assisi. Il 2 maggio, in piazza del Comune, si svolgerà la premiazione del Premio “Carlo Lampone”, giunto alla 30ª edizione e riservato agli studenti delle scuole del territorio, nato per diffondere la cultura e lo spirito della Festa.

Le scene aperte in costume completeranno la marcia di avvicinamento: lunedì 5 maggio sarà la volta della Magnifica Parte de Sotto, martedì 6 maggio toccherà alla Nobilissima Parte de Sopra, entrambe alle 21.30.

Infine, la Taverna dell’Ente Calendimaggio, allestita nella Sala delle Volte, sarà operativa fino al 10 maggio in diversi turni. Riaprirà dall’1 al 4 maggio per pranzo e cena, nei giorni 5 e 6 solo per la cena, nei giorni 7 e 8 nuovamente a pranzo e cena, il 9 solo a pranzo e il 10 per entrambi i pasti. In piazza del Comune rimarrà attivo anche il punto ristoro tradizionale.