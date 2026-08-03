Cambio Festival porta musica e cultura tra i boschi di Assisi

Due concerti a Costa di Trex e incontri su IA e arte in arrivo

🎶 Cambio Festival fa tappa a Costa di Trex con due serate dedicate alla world music e allo swing. Il programma proseguirà in autunno con gli incontri di Cambio Parole dedicati all’intelligenza artificiale e ai linguaggi artistici. 🎷🌿

Costa di Trex ospita due nuove serate del festival

L’estate di Cambio Festival 2026 prosegue con un doppio appuntamento musicale nel territorio di Assisi. La manifestazione farà tappa a Costa di Trex in occasione della quarantesima edizione del Raduno degli Amici de Montagna, iniziativa organizzata dalla Pro Loco di Costa di Trex, proponendo due serate dedicate a sonorità internazionali e grandi orchestre swing.

L’iniziativa conferma la volontà del festival di portare la musica dal vivo anche nei luoghi più caratteristici del territorio, valorizzando paesaggi naturali e appuntamenti storici dell’estate umbra.

Il debutto con i ritmi balcanici degli Ajde Zora

Il primo appuntamento è in programma domenica 9 agosto, alle 21.30, con il concerto degli Ajde Zora, formazione nata nel 2012 dall’incontro di cinque musicisti con la cantante serba Milica Polignano. Il gruppo propone un repertorio ispirato alla Balkan Gipsy Music, dove le sonorità della tradizione balcanica si intrecciano con la musica gitana dell’Europa orientale e con influenze contemporanee, dando vita a uno spettacolo caratterizzato da ritmi coinvolgenti e atmosfere popolari. L’accesso al concerto sarà gratuito, ma è richiesta la prenotazione. Per chi desidera vivere l’intera serata sarà possibile prenotare anche una cena all’aperto nell’area adiacente al palco. Il menù comprenderà antipasto, penne alla costaiola, filetto al vino rosso con verdura cotta, dolce e cocomero.

Lo swing americano con la Perugia Big Band

Lunedì 10 agosto, sempre alle 21.30, il palco di Costa di Trex sarà invece dedicato alla Perugia Big Band, formazione che nel corso della propria attività ha collezionato oltre 350 collaborazioni in numerosi Paesi europei, prendendo parte anche a diverse edizioni di Umbria Jazz. Per l’occasione sarà presentato il progetto “Orchestral Suite No. 1”, che vedrà il debutto orchestrale di Riccardo Catria, insieme alla voce di Marta Raviglia e al trombone di Massimo Morganti. Il concerto proporrà un viaggio musicale nelle atmosfere delle grandi orchestre swing americane degli anni Trenta, Quaranta, Cinquanta e Sessanta, offrendo al pubblico un’esperienza improntata all’ascolto e alla ricerca sonora. L’ingresso al concerto è previsto con biglietto a pagamento, mentre gli under 18 potranno assistere gratuitamente. L’appuntamento è sostenuto da Francesca Menichelli, consulente finanziario, insieme a Fineco.

Cambio Parole guarda all’intelligenza artificiale

Accanto al programma musicale, Cambio Festival 2026 prosegue anche il percorso culturale di Cambio Parole, la nuova rassegna dedicata al confronto e all’approfondimento su temi di attualità. Dopo gli incontri già dedicati a “La guerra invisibile”, con Raffaele Di Marzio, e a “Uno contro molti”, con il racconto teatrale di Samuele Chiovoloni, il calendario prevede altri due appuntamenti. Il 4 settembre, alle 17, nella Biblioteca del Sacro Convento di Assisi, Simone Andreozzi guiderà l’incontro intitolato “I.A.: Intelligenza artificiale o Inferno attuale?”, dedicato agli effetti dell’intelligenza artificiale sul lavoro, sull’economia e sulle trasformazioni normative in corso.

Arte e innovazione nell’ultimo incontro dell’anno

La rassegna si concluderà il 13 novembre, alle 17, presso il Museo di Bettona, dove Clarissa Sirci terrà l’incontro “Dal colore al codice”. L’appuntamento sarà dedicato all’evoluzione dei linguaggi artistici e al rapporto tra espressione creativa e innovazione, proponendo una riflessione sulle trasformazioni che interessano il mondo dell’arte.

Un festival tra musica, territorio e riflessione

Cambio Festival 2026 è realizzato con il sostegno della Città di Assisi e di Sviluppumbria, con Acton come partner ufficiale e il supporto di Francesca Menichelli, Baldini Recupero e Smaltimento, BCC – Banca Centro Toscana e Umbria e Fineco. La manifestazione gode inoltre del patrocinio della Città di Perugia ed è sostenuta dai fondi del Programma Regionale FESR 2021-2027, destinati alle imprese turistiche, culturali, creative, audiovisive e sociali. Con il doppio appuntamento di Costa di Trex e i successivi incontri di Cambio Parole, il festival conferma la propria identità, unendo musica internazionale, approfondimento culturale e valorizzazione del territorio umbro attraverso un programma che accompagnerà il pubblico anche nei mesi autunnali.