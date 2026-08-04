Cammino Francesco, Assisi apre infopoint per pellegrini insieme

Accordo tra Comune e associazioni per servizi ai camminatori

📌 Ad Assisi apre il nuovo infopoint del Cammino di Francesco nel Palazzo del Capitano del Perdono. L’accordo tra Comune e associazioni rafforza accoglienza, servizi ai pellegrini e promozione di un turismo sostenibile e inclusivo in Umbria.

Cammino di Francesco, nuovo punto di riferimento per i pellegrini

È entrato in funzione a Santa Maria degli Angeli il nuovo punto di accoglienza e informazione dedicato al Cammino di Francesco, il percorso che unisce i principali luoghi legati alla vita, alla predicazione e alla spiritualità del santo di Assisi attraversando Abruzzo, Emilia-Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria. L’apertura dell’infopoint rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione dell’itinerario francescano e nasce da un’intesa tra il Comune di Assisi e l’associazione Vie e Cammini di Francesco, formalizzata attraverso un addendum al patto di collaborazione già attivo dal 2024.

Il nuovo servizio trova sede nel Palazzo del Capitano del Perdono, edificio situato in prossimità della Basilica di Santa Maria degli Angeli, e amplia le funzioni già previste dall’accordo condiviso con l’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate e la cooperativa sociale FARE, impegnate nella gestione partecipata della struttura.

Firmato il patto di collaborazione

L’accordo è stato sottoscritto dal sindaco di Assisi Valter Stoppini, dal presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario francescano e dell’associazione Vie e Cammini di Francesco, Davide Rondoni, dal presidente dell’associazione Priori del Piatto di Sant’Antonio Abate, Pietro Ronca, e da Roberta Rosati per la cooperativa sociale FARE. Alla firma hanno preso parte anche la vicesindaco Veronica Cavallucci, con delega alle associazioni, e la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti.

L’intesa punta a consolidare le attività dedicate alla fruizione del Palazzo del Capitano del Perdono e ad ampliare i servizi destinati ai numerosi pellegrini e camminatori che raggiungono Assisi lungo gli itinerari francescani.

Servizi per chi percorre il Cammino

Il nuovo infopoint garantirà accoglienza e assistenza ai pellegrini, fornendo informazioni sul percorso e rilasciando la credenziale del pellegrino e gli altri documenti collegati al Cammino di Francesco. La struttura sarà inoltre impegnata nella promozione di iniziative dedicate alla valorizzazione dell’itinerario e del patrimonio culturale cittadino.

Tra i compiti previsti rientrano anche il monitoraggio dei flussi dei visitatori, la raccolta delle esigenze espresse dai camminatori e l’attivazione di processi partecipativi finalizzati a favorire un modello di turismo sempre più sostenibile e inclusivo. Le attività saranno svolte da personale e volontari adeguatamente formati, in collaborazione con le realtà coinvolte nel progetto.

Valorizzazione del Palazzo del Capitano del Perdono

L’apertura dell’infopoint contribuisce anche a rafforzare il ruolo del Palazzo del Capitano del Perdono, riconosciuto tra i monumenti UNESCO di Assisi. La presenza di uno spazio dedicato ai pellegrini consentirà di incrementarne la visibilità e di renderlo un punto di riferimento stabile per quanti raggiungono la città seguendo gli itinerari francescani.

L’obiettivo condiviso dai soggetti firmatari è quello di migliorare l’esperienza dei visitatori e favorire una gestione coordinata delle attività legate al Cammino di Francesco, mettendo in rete istituzioni, associazioni e volontari.

Apertura straordinaria durante gli eventi di agosto

L’infopoint sarà operativo con orario esteso nei giorni caratterizzati dalla presenza di numerosi pellegrini e giovani giunti ad Assisi per gli appuntamenti francescani e in vista della visita di Papa Leone, prevista il 6 agosto a Santa Maria degli Angeli.

Durante questo periodo lo sportello resterà aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 22, grazie alla presenza di volontari provenienti dalle associazioni regionali dei cammini. Successivamente gli orari saranno ridefiniti in base alle esigenze dei pellegrini e dei flussi registrati, con l’obiettivo di rendere il nuovo spazio un punto stabile di riferimento per chi percorre il Cammino di Francesco.

Un progetto destinato a consolidarsi

Il nuovo punto di informazione rappresenta uno degli strumenti individuati per rafforzare il sistema dei cammini francescani, favorendo una collaborazione stabile tra enti pubblici, associazioni e soggetti del terzo settore. L’accordo sottoscritto punta infatti a garantire continuità ai servizi di accoglienza e a sostenere lo sviluppo di un’offerta sempre più strutturata per i pellegrini che scelgono di raggiungere Assisi a piedi.

Attraverso il nuovo infopoint sarà possibile coordinare meglio le attività di assistenza, promuovere il patrimonio storico e spirituale legato a San Francesco e migliorare la qualità dei servizi dedicati ai camminatori provenienti dall’Italia e dall’estero. Il progetto si inserisce inoltre nelle iniziative legate all’ottavo centenario francescano, con l’obiettivo di lasciare un’infrastruttura organizzativa destinata a operare anche negli anni successivi.