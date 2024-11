Candidato di Forza Italia [i video], Stefano Pastorelli, critica Stefania Proietti

Nel pieno della campagna elettorale, Stefano Pastorelli, capogruppo di Forza Italia in Regione Umbria e candidato alle prossime elezioni regionali, ha commentato il grande afflusso di turisti ad Assisi durante il fine settimana. “Questi tre giorni sono stati un successo per la nostra città,” ha dichiarato, sottolineando la vitalità di Assisi, arricchita da numerose iniziative spontanee organizzate dai cittadini, come la tradizionale castagnata del Rione del Campo a Santa Maria degli Angeli.

Parallelamente, Pastorelli ha criticato aspramente il centrosinistra umbro, facendo riferimento a una recente protesta organizzata davanti all’ospedale di Pantalla. L’evento, che ha visto la partecipazione di alcuni esponenti del centrosinistra, ha provocato una dura reazione non solo dal candidato di Forza Italia, ma anche dalla presidente della Regione, Donatella Tesei. Secondo Pastorelli, l’azione è stata irrispettosa, specialmente considerato il luogo scelto per la manifestazione. “Un ospedale è un luogo di cura e sofferenza, e scegliere quel contesto per una polemica politica è una mancanza di rispetto,” ha affermato.

Pastorielli ha inoltre accusato il sindaco di Assisi, Stefania Proietti, di essere stata influenzata dall’estrema sinistra, sostenendo che un tale comportamento non rappresenta i valori della città della pace. Ha dichiarato che chi ambisce a guidare la regione dovrebbe promuovere un messaggio di unità e rispetto, evitando strumentalizzazioni di luoghi sensibili come quelli di cura.

La discussione sull’ospedale di Pantalla si inserisce in un contesto più ampio di critiche al sistema sanitario regionale. Pastorelli ha difeso l’operato dell’attuale amministrazione regionale, affermando che il governo Tesei ha ereditato una situazione complessa e aggravata da anni di gestione della sinistra. Ha ricordato che l’ospedale di Pantalla, costruito durante l’amministrazione di centrosinistra guidata dall’ex presidente regionale Catiuscia Marini, è stato oggetto di un progetto controverso che avrebbe contribuito a limitare i servizi in altre strutture ospedaliere, come quello di Assisi. “Quando siamo arrivati, sembrava più un centro commerciale che un ospedale, era necessario intervenire per migliorare l’efficienza,” ha sottolineato il candidato di Forza Italia.

Tra le misure intraprese dall’attuale giunta per riqualificare l’ospedale di Pantalla, Pastorelli ha citato il nuovo piano che prevede l’affiliazione con l’azienda ospedaliera di Perugia, un passo che, secondo lui, potrebbe trasformare Pantalla in un centro di eccellenza per la media valle del Tevere. “Questa riorganizzazione mira a fare di Pantalla un punto di riferimento importante per il territorio,” ha aggiunto, spiegando che l’obiettivo è garantire servizi sanitari di qualità a tutta la popolazione umbra.

Oltre alla politica, l’intervista si è concentrata anche sull’importanza delle tradizioni locali e delle iniziative sociali. La castagnata del Rione del Campo, tenutasi in piazza a Santa Maria degli Angeli, è solo un esempio delle numerose attività di aggregazione che rendono Assisi una città attiva e partecipata, anche dal punto di vista turistico. L’evento è stato organizzato dai volontari del Rione, impegnati tutto l’anno in iniziative che, oltre a offrire momenti di svago, promuovono anche scopi sociali.

Infine, Pastorelli ha espresso il desiderio di continuare a lavorare per valorizzare il territorio umbro, non solo in campo turistico, ma anche attraverso politiche volte a rafforzare i servizi locali e l’identità culturale della regione.