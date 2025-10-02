Cantico di Frate Sole, in edizione speciale per l’ottavo centenario

Il Piccolo Coro dell’Antoniano celebra San Francesco con la nuova canzone

Antoniano pubblica sabato 4 ottobre, giorno di San Francesco d’Assisi, “Cantico di Frate Sole”, una rivisitazione musicale del “Cantico delle Creature” per commemorare 800 anni dalla sua composizione. Il brano, interpretato dal Piccolo Coro dell’Antoniano sotto la direzione di Margherita Gamberini, è frutto del lavoro di Marco Cosini e Giancarlo Sesana che hanno musicato il testo del Santo patrono d’Italia, con arrangiamento curato da Marco Iardella.

Contestualmente, sarà reso disponibile su YouTube un videoclip ufficiale, girato in collaborazione con il Sacro Convento di Assisi e featuring i bambini del coro. Sul sito dello Zecchino d’Oro si potranno scaricare base e testo per permettere a tutti di cantare insieme.

Fr. Giampaolo Cavalli, direttore di Antoniano, sottolinea come la voce dei bambini renda il messaggio universale del Cantico un invito a riconoscersi fratelli e sorelle della Creazione, promuovendo la pace e il perdono in tempi difficili. L’Antoniano, nato nel 1954 a Bologna da Padre Ernesto Caroli, unisce musica e solidarietà con iniziative che vanno dalla mensa per i poveri allo Zecchino d’Oro, sostenendo mense in Italia e all’estero e offrendo supporto a bambini con fragilità attraverso un Centro Terapeutico multidisciplinare.

Questa nuova produzione rappresenta un ponte tra cultura, fede e impegno sociale, riaffermando valori di solidarietà e fratellanza necessari per affrontare le sfide attuali, tornando a immaginare un futuro di cura e connessione tra le persone.