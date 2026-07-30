Casa di Riposo Andrea Rossi, nominato il nuovo CdA ad Assisi

Alessandro Bacchi presidente, nominati tre nuovi consiglieri

💓 Nuovo CdA alla Casa di Riposo Andrea Rossi di Assisi. Il sindaco Valter Stoppini nomina Alessandro Bacchi presidente e Giorgia Brunori, Anna Maria Piccotti e Pietro Ronca consiglieri per il prossimo quadriennio dell’ASP.

La Casa di Riposo Andrea Rossi di Assisi ha un nuovo Consiglio di Amministrazione. Il sindaco Valter Stoppini ha designato i componenti indicati dal Comune di Assisi che resteranno in carica per il prossimo quadriennio. Alla presidenza è stato nominato l’avvocato Alessandro Bacchi, mentre Giorgia Brunori, Anna Maria Piccotti e Pietro Ronca assumeranno il ruolo di consiglieri.

La composizione del nuovo organismo è stata resa nota durante la seduta del Consiglio comunale del 30 luglio 2026. Il rinnovo riguarda l’azienda pubblica di servizi alla persona Casa di Riposo Andrea Rossi, realtà impegnata nell’assistenza e nella cura delle persone anziane.

Il primo cittadino, insieme all’assessore alle Residenze servite e protette Scilla Cavanna, ha incontrato i nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione e ha rivolto loro l’augurio di buon lavoro per l’incarico appena assunto.

Alessandro Bacchi alla presidenza del nuovo CdA

La guida del Consiglio di Amministrazione è stata affidata ad Alessandro Bacchi, scelto dal sindaco Valter Stoppini per ricoprire la carica di presidente. Accanto a lui lavoreranno i tre consiglieri designati: Giorgia Brunori, Anna Maria Piccotti e Pietro Ronca.

Le nomine definiscono quindi l’assetto dell’organismo indicato dal Comune di Assisi per i prossimi quattro anni. Il nuovo Consiglio sarà chiamato a operare all’interno di una struttura pubblica dedicata ai servizi alla persona e, in particolare, all’assistenza degli anziani.

Nel presentare le designazioni, Valter Stoppini ha evidenziato la competenza delle persone individuate e il loro impegno maturato nel sociale, nell’associazionismo e nel volontariato. Elementi che, secondo il sindaco, rappresentano una base importante per il lavoro che il nuovo Consiglio di Amministrazione dovrà svolgere.

L’incontro con il sindaco Valter Stoppini

Dopo la designazione, Valter Stoppini e Scilla Cavanna hanno incontrato tutti i componenti del nuovo organismo. Un passaggio che ha accompagnato formalmente l’avvio del nuovo mandato quadriennale della governance indicata dal Comune.

Il sindaco ha espresso fiducia nei confronti dei nuovi amministratori, sottolineando il ruolo svolto dalla Casa di Riposo Andrea Rossi nell’assistenza alle persone anziane. Nelle parole del primo cittadino, la struttura rappresenta una realtà di eccellenza nella cura degli anziani, ambito nel quale il nuovo CdA sarà chiamato a proseguire l’attività.

La nomina si inserisce nell’attenzione che l’amministrazione comunale dichiara di riservare ai servizi rivolti alle persone più fragili e alle esigenze connesse all’assistenza e alla qualità della vita della popolazione anziana.

Il ringraziamento al Consiglio uscente

In occasione dell’annuncio, Valter Stoppini ha rivolto anche un ringraziamento ai componenti del Consiglio di Amministrazione uscente, riconoscendo il lavoro svolto negli ultimi anni alla guida della struttura.

Il passaggio al nuovo CdA rappresenta dunque la prosecuzione dell’attività amministrativa dell’azienda pubblica di servizi alla persona attraverso un nuovo gruppo di amministratori. Il mandato assegnato ai componenti indicati dal Comune avrà durata quadriennale.

La scelta di Alessandro Bacchi, Giorgia Brunori, Anna Maria Piccotti e Pietro Ronca è stata motivata dal sindaco richiamando le esperienze e le competenze maturate nei rispettivi ambiti, con particolare riferimento al sociale, al volontariato e al mondo associativo.

L’attenzione verso anziani e persone fragili

Nel comunicare le nuove nomine, il sindaco ha posto l’accento sul ruolo degli anziani nella comunità di Assisi. Valter Stoppini ha definito le persone anziane come le radici della comunità, evidenziando il dovere delle istituzioni di proteggerle, assisterle e garantire loro la migliore qualità di vita possibile.

L’attenzione alle persone più fragili viene indicata dall’amministrazione comunale come uno degli elementi centrali della propria azione. In questo quadro si colloca anche il ruolo della Casa di Riposo Andrea Rossi e del nuovo Consiglio di Amministrazione chiamato a guidarla nel prossimo quadriennio.

Il tema dell’assistenza viene quindi collegato non soltanto all’organizzazione dei servizi, ma alla funzione sociale svolta dalla struttura nel territorio di Assisi e alla necessità di mantenere elevata l’attenzione nei confronti delle esigenze della popolazione anziana.

Il nuovo mandato per la Casa di Riposo Andrea Rossi

Con le designazioni annunciate durante il Consiglio comunale del 30 luglio 2026, si apre una nuova fase amministrativa per la Casa di Riposo Andrea Rossi. Alessandro Bacchi assume la presidenza, affiancato dai consiglieri Giorgia Brunori, Anna Maria Piccotti e Pietro Ronca.

Il nuovo organismo resterà in carica per il prossimo quadriennio e sarà chiamato a svolgere il proprio mandato nell’ambito delle funzioni dell’azienda pubblica di servizi alla persona. L’obiettivo richiamato dall’amministrazione comunale è quello di proseguire l’attività della struttura mantenendo al centro la cura, la tutela e la qualità della vita delle persone anziane.

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione completa così il passaggio dalla precedente gestione alla nuova composizione indicata dal Comune di Assisi, con il riconoscimento del lavoro svolto dal CdA uscente e l’avvio dell’incarico affidato ai nuovi componenti.