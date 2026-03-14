Centenario, Assisi al Centro attacca sulla scarsa chiarezza

Le opposizioni chiedono trasparenza sui progetti del Comune

La gestione amministrativa legata all’Ottavo Centenario della morte di San Francesco finisce sotto la lente d’ingrandimento dell’opposizione. Il gruppo consiliare Assisi al Centro, per voce del suo rappresentante Ivano Bocchini, ha formalizzato una richiesta di chiarimenti immediati attraverso un’interpellanza istituzionale. Al centro della polemica si trova l’ipotetica esistenza di un organo di coordinamento interno che starebbe operando lontano dai canali ufficiali di comunicazione. Secondo la forza civica, un appuntamento di risonanza mondiale come questo richiederebbe una partecipazione collettiva che coinvolga non solo le istituzioni, ma l’intera trama sociale, economica e religiosa della comunità locale, come riporta il comunicato del team Incandenza – ufficio stampa per Assisi al Centro.

L’innesco della contestazione risiede in alcune dichiarazioni emerse sui canali social della Regione Umbria. Tali interventi hanno citato un organismo operativo comunale impegnato nell’ombra per definire i dettagli dell’evento. Tale circostanza ha sorpreso i consiglieri di minoranza, i quali lamentano la totale assenza di riferimenti pubblici da parte del sindaco. Fino a questo momento, l’unica figura emersa ufficialmente risulta essere quella di un referente esterno, Paolo Mirti, ma l’opposizione contesta l’equiparazione tra un incarico individuale e la struttura di un vero comitato. La distinzione appare sostanziale per garantire la legittimità degli atti e la correttezza dei processi decisionali.

Attraverso l’azione ispettiva, Assisi al Centro vuole conoscere i provvedimenti formali che avrebbero dato vita a tale entità. Si cercano risposte precise sulle delibere di giunta o sui passaggi in consiglio comunale che ne abbiano ratificato la nascita. La richiesta di trasparenza si estende alla composizione del gruppo di lavoro: nomi, ruoli e competenze dei membri sono elementi ritenuti fondamentali per valutare la qualità delle proposte avanzate. Risulta inoltre prioritario distinguere le iniziative proprie dell’Amministrazione comunale da quelle portate avanti dalle famiglie religiose e da altri enti, al fine di evitare sovrapposizioni o una comunicazione poco efficace verso la cittadinanza.

Un altro capitolo critico riguarda la partecipazione ai bandi per l’ottenimento dei contributi. L’interpellanza chiede di dettagliare quali progetti siano stati effettivamente candidati dal Comune entro i termini stabiliti. Esiste il timore che la mancanza di una cabina di regia aperta possa aver compromesso l’accesso a risorse economiche vitali. Bocchini interroga la giunta sulla regolarità dei requisiti presentati e sulla frequenza dei confronti avuti con il Comitato Nazionale per il Centenario. La verifica delle date, dei verbali e dei luoghi degli incontri è necessaria per ricostruire un cronoprogramma che, ad oggi, appare frammentario e privo di una visione condivisa con la città.

Il documento depositato sottolinea come il Centenario non possa essere ridotto a una mera operazione di marketing o comunicazione superficiale. La ricorrenza rappresenta una responsabilità pubblica di alto profilo che impone un confronto reale con le associazioni, i sindacati e le famiglie laiche. Senza un coinvolgimento diretto dei cittadini, il rischio è che l’evento venga percepito come un fatto burocratico gestito da pochi eletti. La richiesta finale è dunque un quadro limpido che restituisca dignità istituzionale a una celebrazione che appartiene a tutta Assisi e che non può ammettere aree d’ombra nella sua programmazione operativa.