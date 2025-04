Chiuso l’8° Meeting Materno-Fetale a Bagnoregio

Giovani medici e ricerca al centro dell’edizione 2025 del congresso

Si è conclusa con successo di partecipazionel’8ª edizione del Meeting di Medicina Materno-Fetale di Bagnoregio. Il congresso ha visto la partecipazione di numerosi esperti italiani e internazionali, tra cui il Prof. Federico Prefumo, presidente della SIEOG (Società Italiana di Ecografia Ostetrico-Ginecologica), affiancato da diverse cariche istituzionali. L’evento ha rappresentato una importante occasione di confronto e aggiornamento scientifico, con un programma ricco di interventi e discussioni su tematiche all’avanguardia nel campo della medicina materno-fetale.

Un focus particolare è stato riservato ai giovani professionisti del settore. In questa edizione il cuore pulsante del congresso è stato il corso precongressuale “Medicina Fetale Bagnore Giovani”, una giornata interamente dedicata a giovani medici e ricercatori provenienti dalle più importanti università italiane. Questo appuntamento ha permesso ai giovani partecipanti di confrontarsi favorendo un importante scambio di idee e conoscenze.

Grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale di Bagnoregio, è stata confermata la Borsa di Studio “The Life Before Birth – BagnoreGiovani”, giunta alla sua seconda edizione. Questa iniziativa ha lo scopo di premiare l’eccellenza e l’originalità della ricerca clinica prenatale, rappresentando un significativo investimento nel futuro della medicina materno-fetale. Il Dottor Maurizio Arduini, Direttore Scientifico del congresso, ha espresso la sua gratitudine al Sindaco Luca Profili e al Vicesindaco Massimo Zeroli, sottolineando come il loro sostegno abbia contribuito a trasformare un’idea in un’esperienza formativa concreta e significativa per tanti giovani colleghi.

Con una partecipazione in costante crescita, contenuti scientifici di alto livello e un forte slancio verso l’innovazione, il Meeting di Medicina Fetale di Bagnoregio si conferma quale appuntamento unico e irrinunciabile per professionisti e ricercatori del settore, dimostrando l’impegno della comunità scientifica nel promuovere la formazione continua e la ricerca di eccellenza, con la speranza di migliorare costantemente l’assistenza prenatale e la salute delle future generazioni. L’8ª edizione del Meeting di Medicina Materno-Fetale di Bagnoregio è riconosciuta, a pieno titolo, una piattaforma fondamentale per l’aggiornamento scientifico e la promozione della ricerca, contribuendo a formare una nuova generazione di medici appassionati e preparati, pronti a affrontare le sfide del futuro nella medicina fetale.