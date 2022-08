Search for: Search Button

Claudia Ciombolini candidata Camera dei Deputati

Il Partito Democratico di Assisi comunica con grandissimo piacere che il segretario di circolo, Claudia Ciombolini, sarà candidata alla Camera dei Deputati in occasione delle elezioni del 25 settembre.

Un importantissimo riconoscimento per Claudia, stimata professionista e impegnata da anni nel mondo della scuola e nel sociale, che, pur ricoprendo la carica di segretario solamente da pochi mesi, è sempre stata negli ultimi anni parte attiva e integrante del circolo di Assisi.

Sentiamo questa candidatura come un importante riconoscimento anche per tutta la comunità democratica assisana. Il lavoro del PD di Assisi dal 2016 ha portato per due volte l’elezione del sindaco Stefania Proietti e il raggiungimento di ottimi risultati elettorali, pur in questi anni durante i quali l’avanzata dei populisti e dei sovranisti si è fatta sempre più consistente.

Quello di Assisi è un territorio che, per la sua importanza a livello nazionale e internazionale, merita di essere rappresentato anche in Parlamento da persone capaci e responsabili, cosa accaduta purtroppo assai di rado. Oggi invece il Partito Democratico umbro fa una scelta netta e chiara proponendo il segretario del circolo locale nella lista plurinominale alla Camera. Per questo un ringraziamento va al Segretario Regionale Tommaso Bori e a tutti coloro che hanno voluto insistentemente questa candidatura.

La sfida è senz’altro dura e difficile ma siamo convinti che, di fronte a chi parla esclusivamente utilizzando facili slogan strumentali e strizza l’occhio ai movimenti delle destre più estreme, il programma del Partito Democratico per una società inclusiva, aperta e attenta soprattutto ai più fragili sia quello giusto per guidare un paese che oggi più che mai ha bisogno di persone competenti, serie e affidabili.

Siamo orgogliosi di Claudia e della sua scelta e siamo convinti che insieme a tutta la comunità democratica riusciremo ad ottenere un grande risultato!