Collaborazione tra Assisi Nuoto Master e AVIS Assisi per la salute

ASSISI NUOTO MASTER E AVIS ASSISI INSIEME PER PROMUOVERE LA DONAZIONE DI SANGUE E UNO STILE DI VITA SANO

Assisi, 15 febbraio 2025 – L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Assisi Nuoto Master” ha avviato una partnership con l’AVIS di Assisi per incentivare la donazione di sangue e promuovere un approccio sano alla vita attraverso l’attività fisica. Questa sinergia è stata avviata in seguito a un incontro tenutosi presso la piscina comunale di Assisi, dove le due organizzazioni hanno espresso il desiderio di collaborare per il bene della comunità.

L’iniziativa è frutto di una riflessione congiunta sulla connessione tra benessere fisico e solidarietà. L’esercizio fisico regolare è fondamentale per mantenere un buono stato di salute, elemento essenziale per chi desidera donare il sangue e supportare chi è in difficoltà. L’intento comune di “Assisi Nuoto Master” e AVIS Assisi è quello di sensibilizzare atleti, appassionati di sport e cittadini sulla rilevanza della donazione di sangue, un gesto semplice ma dal significato profondo.

Il Presidente di “Assisi Nuoto Master”, Ing. Giacomo Betti, ha commentato positivamente questo nuovo progetto: “Lo sport non è solo competizione, ma anche un’opportunità per condividere e mostrare solidarietà. Crediamo nell’importanza di uno stile di vita sano e siamo lieti di unire le forze con AVIS Assisi per diffondere un messaggio di salute e altruismo.”

Anche il Presidente di AVIS Assisi, Avv. Gianmatteo Costa, ha condiviso questa visione, evidenziando come “la donazione di sangue rappresenti un gesto di generosità capace di migliorare la vita di chi si trova in situazioni critiche. Collaborare con associazioni sportive come ‘Assisi Nuoto Master’ ci permette di raggiungere un pubblico più ampio e di sensibilizzare anche i giovani su questo tema importante.”

Nei prossimi mesi, le due organizzazioni programmano una serie di eventi e campagne informative, che potrebbero coinvolgere anche altre associazioni locali, al fine di promuovere la donazione di sangue e uno stile di vita sano. L’invito è esteso a tutti i cittadini e sportivi a partecipare attivamente a questa causa significativa.

La donazione di sangue è un atto naturale che non solo contribuisce al benessere degli altri, ma arricchisce anche la propria vita e quella della comunità circostante.