Comune di Assisi: la paralisi dell’Urbanistica

Il Comune perde un altro pezzo storico della sua ”macchina”. L’ing. Leonardo Mignini, da Aprile prossimo, sarà in congedo.

di Moreno Fortini

L’ho conosciuto in un servizio durato anni prima alla Ricostruzione e poi all’Urbanistica, gestito sempre con quella sua silenziosa abnegazione che appartiene alle persone di grande umanità e buon senso. Le sue capacità professionali, in periodi difficili come il terremoto, sono il patrimonio che consegna al Comune di Assisi. Lo ringrazio per il servizio e l’amicizia, entrambi sinceri.

L’Urbanistica che vedo oggi è congestionata, zeppa di circa 140 pratiche inevase e dunque non prese in esame per mancanza di personale. Il tutto a seguito di una cura amministrativa negligente e poco rispettosa per la gente che resta in attesa. Per non parlare dell’immediatezza che richiede in questo periodo il 110%. Tutto questo si traduce in una paralisi per l’edilizia nella sua totalità: ogni ritardo può inficiare il contributo dello Stato. E i danni sono ingenti.

Si aggiunga un fatto che potrebbe comportare spese aggiuntive per le casse comunali: si mormora che l’Amministrazione Proietti avrebbe in animo di creare un altro dirigente, un quinto dunque, che costerebbe oltre 100.000 euro annue alle casse comunali. Alla faccia del tanto sbandierato risparmio in tempi in cui si spegne anche la dominante Rocca per ridurre le spese della corrente!

Forse sarebbe più opportuno e utile per il bene comune che la Sindaca cessi di collezionare nomine, anche vuote, e pensi dignitosamente ad amministrare concretamente la città di Assisi e le sue frazioni.