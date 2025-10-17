Nuovo asfalto a Palazzo, Petrignano e Tordibetto completato

Comune di Assisi ringrazia Provincia per lavori di viabilità

L’Amministrazione comunale di Assisi ha espresso il proprio ringraziamento alla Provincia di Perugia per il completamento dei lavori di asfaltatura e messa in sicurezza dei tratti 1 e 3 della Strada Provinciale 248, che attraversano i centri abitati di Palazzo, Petrignano e Tordibetto. Gli interventi, realizzati in questi giorni, rappresentano un passo significativo per il miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale.

Il sindaco Valter Stoppini ha evidenziato come l’intervento fosse stato pianificato nel 2022 dalla Provincia di Perugia, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con l’obiettivo di realizzarlo nell’annualità 2024. Il progetto, inizialmente finanziato con 300mila euro, ha visto un incremento di 100mila euro durante l’esecuzione dei lavori, permettendo di estendere il tratto stradale interessato e garantire un impatto più ampio sulla circolazione quotidiana.

I lavori hanno incluso il rifacimento completo del manto stradale, operazioni di fresatura e bitumatura, con la posa della nuova segnaletica orizzontale prevista nei prossimi giorni. L’amministrazione comunale ha sottolineato come la collaborazione tra Enti rappresenti un modello di efficienza, rispondendo in modo concreto alle esigenze dei cittadini e rafforzando la sicurezza del territorio.

Gli abitanti dei tre centri hanno accolto con soddisfazione gli interventi, che contribuiscono a una circolazione più scorrevole e a una maggiore tranquillità per automobilisti e pedoni. La sinergia tra Comune e Provincia si conferma strategica per garantire manutenzione e investimenti infrastrutturali, puntando a una rete viaria più moderna e sicura.