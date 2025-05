Con il Cuore 2025: solidarietà globale dal sagrato di Assisi

Concerti e progetti umanitari per sostenere 12 paesi bisognosi

I frati del Sacro Convento di San Francesco ad Assisi si preparano a lanciare la 23ª edizione di “Con il Cuore”, la maratona solidale che mira a sostenere persone in difficoltà sia in Italia sia in diverse aree del mondo. La manifestazione, che si terrà sabato 24 maggio 2025, sarà trasmessa in diretta su Rai1 alle 21:25, con conduzione affidata a Carlo Conti. L’evento musicale si svolgerà sul sagrato superiore della Basilica di San Francesco, luogo simbolo della spiritualità francescana, e potrà essere seguito anche in streaming su RaiPlay.

La rassegna benefica coinvolge quest’anno venti progetti distribuiti in dodici paesi. L’iniziativa è rivolta a chiunque voglia partecipare: sarà possibile donare inviando un sms o chiamando da telefono fisso al numero 45515 dal 22 maggio al 22 giugno 2025 oppure effettuando donazioni online attraverso il sito ufficiale conilcuore.info.

Fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento, ha sottolineato l’impegno costante dei frati nell’essere veicolo di solidarietà, in particolare seguendo il messaggio di San Francesco. “Desideriamo mettere il nostro cuore e la nostra opera al servizio di chi soffre – ha affermato – e invitiamo tutti a unirsi in una risposta collettiva, piena di gioia e determinazione”. L’evento non è solo un concerto, ma un momento di aggregazione in cui musica e solidarietà si intrecciano per offrire sostegno concreto.

Sul palco si alterneranno nomi di rilievo del panorama musicale italiano, quali Lucio Corsi, Arisa, Coma_Cose, Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre e il comico Gabriele Cirilli, che con la loro partecipazione contribuiscono ad accendere i riflettori sulle cause sostenute.

“Con il Cuore” è una tradizione che negli anni ha permesso di raccogliere oltre 16 milioni di euro, destinati a 168 progetti in 38 nazioni diverse. Questa edizione conferma il forte legame tra l’azione dei frati e l’impegno sociale, estendendo il proprio raggio d’azione dal Brasile al Burundi, dall’India al Madagascar, dall’Haiti alla Siria, e naturalmente all’Italia.

Tra le iniziative italiane più significative, si segnalano i programmi a Bari per offrire attività educative ai bambini di quartieri svantaggiati e per aiutare adolescenti a evitare la strada. A Perugia il Villaggio della Carità continua a fornire pasti caldi, assistenza sanitaria e alloggi a famiglie colpite da difficoltà. A Spello, invece, viene promossa l’inclusione con borse lavoro per giovani con autismo.

Al di fuori dei confini nazionali, l’impegno francescano è intenso e diversificato. In Brasile e Zambia sono stati acquistati mezzi di trasporto per raggiungere aree remote dove è più difficile portare aiuto. In Burundi, le suore francescane assistono giovani madri abbandonate dalle loro famiglie, offrendo formazione professionale, vitto e alloggio.

In Ghana, il progetto “Acqua potabile per tutti nella Valle Francescana” si prefigge di realizzare un pozzo e un acquedotto per garantire acqua pulita a tutta la comunità, una risorsa essenziale e spesso carente. In Haiti, gravemente provata da instabilità e violenza, si sostengono la produzione di medicinali gratuiti, la costruzione di servizi igienici nelle scuole e la creazione di sentieri per facilitare la mobilità in zone isolate.

Le suore francescane in India si dedicano alla realizzazione di una cucina e una mensa per bambini con disabilità, offrendo loro uno spazio dove poter stare insieme e ricevere cure. In Madagascar, nella bidonville più popolosa di Antananarivo, vengono accolti minori abbandonati e si garantiscono loro nutrizione, educazione e assistenza sanitaria, con un occhio di riguardo anche alla formazione professionale per gli adolescenti.

In Paraguay, l’aumento delle richieste di pasti e assistenza ha portato alla creazione di nuovi spazi dedicati all’accoglienza e alla formazione dei giovani, mentre in Perù si interviene per costruire un riparo che protegga più di mille bambini dai rigori del clima ad alta quota, permettendo lo svolgimento delle attività educative e ricreative.

Non meno rilevante è l’intervento in Siria, dove la guerra ha lasciato ferite profonde. Qui, tramite tre progetti specifici, si assicura supporto alimentare ai sobborghi di Damasco, assistenza agli anziani soli e ai giovani di Aleppo, vittime di un conflitto che ha cancellato speranze e sogni. In questa regione le suore gestiscono anche l’Ospedale Italiano di Damasco, dove si offrono cure gratuite a chi non può permettersi assistenza sanitaria.

La trasmissione del concerto è pensata per essere accessibile a tutti: Rai Pubblica Utilità garantirà sottotitoli per non udenti (attivabili con la pagina 777 di Televideo) e audiodescrizione per i non vedenti, con traduzione integrale in Lingua Italiana dei Segni (LIS) disponibile sia sul canale dedicato di Rai1 sia in streaming su RaiPlay.

Chi desidera contribuire alla raccolta fondi potrà farlo in modo semplice e diretto. Dal 22 maggio al 22 giugno sarà possibile inviare un sms di 2 euro al numero 45515 utilizzando cellulari con operatori WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali. Le chiamate da rete fissa avranno invece un costo di 5 o 10 euro a seconda dell’operatore.

Da ventitré anni “Con il Cuore” rappresenta un ponte tra le esigenze di chi vive in condizioni di difficoltà e la generosità di chi vuole aiutare. L’appello dei frati del Sacro Convento è chiaro: attraverso la musica, l’arte e la comunione di intenti si può alimentare una rete di solidarietà che sostiene vite e speranze in tutto il mondo, seguendo l’esempio di San Francesco e il messaggio di pace e amore che la sua figura incarna.

Questa nuova edizione conferma che, nonostante le difficoltà globali, la forza della solidarietà italiana resta viva e pulsante, pronta a farsi portavoce di chi troppo spesso rimane invisibile. “Con il Cuore” non è soltanto un evento televisivo, ma un movimento che unisce culture, nazioni e generazioni in un abbraccio solidale, reso possibile da tutti coloro che con un semplice gesto scelgono di fare la differenza.