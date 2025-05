L’invito di Padre Fortunato

“Da Assisi, un’unica voce: pace, dialogo solidarietà”

ASSISI (PG), 23 MAG – Tutto pronto per la serata grande di musica e solidarietà di Con il Cuore . Il concerto benefico, condotto da Carlo Conti, sarà trasmesso in diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco, sabato 24 maggio alle 21.25 su Rai1 e in streaming su RaiPlay.

Ad esibirsi nel corso della serata saranno Lucio Corsi , Arisa , Coma_Cose , Rocco Hunt, Marcella Bella, Simone Cristicchi, Amara, Settembre e Gabriele Cirilli.

«In questo momento la solidarietà è la risposta a quella parte di mondo indifferente al dramma della guerra – ha dichiarato padre Enzo Fortunato , coordinatore dell’evento -. Da Assisi vogliamo rispondere con un appello per la pace e il prendersi cura dei fratelli e delle sorelle in difficoltà. È lo stesso san Francesco ad insegnarci a farci prossimi degli emarginati, degli ultimi, dei dimenticati. Cogliamo quindi l’invito di papa Leone XIV, vogliamo che da ogni terra si levi un’unica voce: no alla guerra, no alla violenza, sì alla pace, sì al dialogo, sì alla solidarietà!»

In questa XXIII edizione della maratona solidale i frati del Sacro Convento di San Francesco saranno ancora una volta accanto ai bisognosi in Italia e nel mondo. Quest’anno verranno sostenuti 20 progetti in 12 paesi. Per partecipare basterà inviare un sms o chiamare dal telefono fisso al 45515 fino al 22 giugno 2025, oppure donare online tramite il sito www.conilcuore.info

L’iniziativa è promossa dal Sacro Convento di San Francesco in Assisi e Rai insieme ad Eni e Poste Italiane, partner sostenitori, con il contributo dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. La produzione televisiva del programma Con il Cuore, nel nome di Francesco è affidata alla Direzione Intrattenimento Prime Time. La Campagna solidale ha il supporto informativo di Rai per la Sostenibilità attraverso i canali editoriali Rai.

Anche quest’anno “Con il Cuore – Nel Nome di Francesco” andrà in onda in streaming su RaiPlay e verrà inoltre reso accessibile da Rai Pubblica Utilità attraverso i sottotitoli per non udenti, attivando la pagina 777 di Televideo, e l’audiodescrizione sul Canale dedicato di Rai1 e sullo streaming di Raiplay. Nei giorni successivi, la sottotitolazione risulterà attiva anche su Rai Play.

Il servizio di audiodescrizione permetterà anche alle persone cieche e ipovedenti di percepire tutti quegli elementi visivi che trasmettono al meglio l’atmosfera ed il clima della manifestazione – dalle luci, ai colori, ai movimenti, agli sguardi – e di conoscere ogni minimo dettaglio in onda – dal palco, alla scenografia, dagli strumenti musicali, agli abiti. Perché “Con il cuore nel nome di Francesco” è anche una festa di solidarietà e inclusione.

Sostieni Con il Cuore nel nome di Francesco di Assisi: fino al 22 giugno dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Fastweb, Coop Voce e Tiscali. Oppure 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e Geny Communications e 5 euro per le chiamate da rete fissa Convergenze, e PosteMobile.

Per informazioni:

Donazioni

www.conilcuore.info

Facebook: @conilcuoreassisi

X (Twitter): @francescoassisi

Instagram: @sanfrancescoassisi

Hashtag: #conilcuore

SMS E CHIAMATE DA RETE FISSA – 45515 fino al 22 giugno

Codice IBAN: IT64R0200838278000103746115