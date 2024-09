Convegni su agricoltura sociale a Perugia e Assisi

Perugia/Assisi – L’agricoltura sociale, che integra pratiche agricole con obiettivi di inclusione e benessere collettivo, è al centro di due convegni in Umbria: uno si svolgerà a Perugia e l’altro ad Assisi. Questi eventi, parte del progetto Rural Assisi – Valle del Tevere, sono finanziati dal Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria 2014-2020 e si concentrano su un nuovo approccio dell’agricoltura, che supera la mera produzione alimentare per abbracciare aspetti sociali e terapeutici.

L’appuntamento a Perugia è fissato per venerdì 20 settembre 2024, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sede del Tucep, situata in via Martiri 28 Marzo, 35. Durante il convegno, Andrea Primavera, presidente della FIPPO (Federazione Italiana dei Produttori di Piante Officinali), presenterà due relazioni: “Il giardino significante nell’agricoltura sociale” e “La produzione di derivati da piante officinali nell’azienda agricola a filiera corta: norme da conoscere”. In aggiunta, Leonardo Piervitali, agronomo, discuterà su “L’orto sinergico in agricoltura sociale” e “Il suolo e la fertilità nell’orto”.

Il giorno successivo, sabato 21 settembre 2024, si svolgerà il convegno ad Assisi, dalle 9.30 alle 12.30, presso la sala meeting dell’hotel Fontebella Palace, in via Fontebella 25. Leonardo Piervitali presenterà la sua esperienza con “Piante officinali e di agroecologia nell’agricoltura sociale”. Seguiranno le relazioni di Luca Colacicchi, coordinatore tecnico dell’azienda agricola Le Cascine, che parlerà dell’esperienza della cooperativa sociale onlus L’albero di Zaccheo, e di Paolo Nicoletti, presidente del Nido dei Pettirossi, che approfondirà il tema delle società cooperative agricole sociali di tipo B.

I convegni vedranno anche la partecipazione di partner europei del progetto “Promuovere l’Agricoltura Verde ed i Valori Sociali”, finanziato dal Programma Erasmus+ Azione KA210. Tra i partecipanti ci saranno Paradiso Bio Assisi società agricola semplice, Tiber Umbria Commet Education Programme, la Cámara de Comercio Italiana – Barcelona (Spagna) e Clavis Futurae (Francia).

Questi eventi sono destinati a promuovere un’agricoltura che non solo contribuisce al miglioramento ambientale, ma svolge anche un ruolo importante nell’assistenza sociale, nell’educazione ambientale e nella promozione del benessere.