Covid, festa del Piatto di Sant’Antonio Abate 2022, variazione programma

A causa del protrarsi dell’emergenza epidemiologica ed in linea con la normativa anticovid che vieta fino al 31 gennaio 2022 ogni tipo di manifestazione all’aperto e assembramenti, con grande rammarico i Priori Serventi 2022 comunicano le seguenti variazioni del programma presentato lo scorso novembre:

Sono cancellati tutti gli eventi e le attività come da programma diffuso a Novembre on line e tramite mezzo stampa inclusa l’apertura della Tavernetta e Taverna, la processione e benedizione degli animali di Domenica 23 gennaio 2022.

Fonte: Priori Serventi 2022

Diversamente per il giorno 23 gennaio 2022 alcuni ristoranti effettueranno il consueto Piatto di Sant’Antonio ognuno seguendo a propria discrezione la modalità in presenza, asporto o entrambe al prezzo di €: 18,00 in presenza comprensivo del vino e biglietto lotteria, €:17,00 con servizio di asporto, vino escluso, biglietto lotteria incluso

L’estrazione della lotteria sarà posticipata a Pasqua 2022.

Fare un passo indietro per il secondo anno consecutivo comporta da parte dei Priori un grande atto di civiltà verso la comunità per la quale presta servizio, in attesa di tempi migliori, i Priori Serventi vi danno appuntamento al 23 gennaio per la celebrazione liturgica presso la Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli che seguirà sempre il protocollo contingentato per numero di posti e distanziamento come da norme vigenti anti covid.