Cristiano De André omaggia il padre al Teatro Lyrick

Ad Assisi il 12 aprile il tributo teatrale a Fabrizio

Cristiano De André sarà protagonista sabato 12 aprile alle ore 21 al Teatro Lyrick di Assisi, dove porterà in scena una tappa del tour “De André canta De André nei teatri”, iniziativa dedicata al repertorio del padre Fabrizio, figura centrale della canzone d’autore italiana. L’evento rientra nel programma della stagione Tourné.

L’artista ripercorrerà dal vivo alcuni dei brani più rappresentativi di Fabrizio De André, in un viaggio musicale che abbraccia anni di produzione artistica e che ha già trovato una sua narrazione discografica nei quattro album “De André canta De André”, pubblicati tra il 2009 e il 2023. Ogni disco ha segnato un capitolo distinto del progetto, culminato con l’ultima uscita “Storia di un impiegato”, che rilegge uno degli album più impegnati e concettuali del cantautore genovese.

Nel concerto di Assisi, Cristiano De André proporrà una selezione del repertorio affrontato nei volumi precedenti, offrendo al pubblico un mosaico sonoro che unisce memoria, attualità e interpretazione personale. Conosciuto per il suo legame profondo con l’opera paterna, Cristiano ne è considerato il continuatore più fedele, tanto da averne fatto il fulcro della propria carriera artistica.

Sul palco sarà affiancato da una band collaudata: Osvaldo di Dio alle chitarre, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere – già arrangiatore dei primi due volumi del progetto – e Ivano Zanotti alla batteria. Lo stesso Cristiano si alternerà tra chitarre acustiche e classiche, bouzouky, pianoforte e violino, evidenziando la sua versatilità come musicista e il rispetto artigianale per ogni brano eseguito.

Il concerto si configura non solo come un omaggio, ma come un’esperienza immersiva, capace di restituire la complessità lirica e musicale di Fabrizio De André. Canzoni che trattano temi sociali, esistenziali, storici e politici saranno proposte in una chiave che resta fedele allo spirito originario, pur arricchita da nuovi arrangiamenti e dalla sensibilità contemporanea del figlio.

La presenza di questo spettacolo ad Assisi assume inoltre un valore simbolico: la città umbra, con il suo forte richiamo spirituale e culturale, fa da sfondo a un progetto che unisce tradizione, riflessione e narrazione poetica. L’iniziativa si inserisce nel cartellone della stagione Tourné, che da anni propone eventi di qualità sul territorio regionale, con un’attenzione particolare alla musica d’autore.

“De André canta De André nei teatri” ha già raccolto ampi consensi in molte città italiane, facendo registrare il tutto esaurito in diverse date. Il format teatrale consente una fruizione più intima e concentrata, ideale per valorizzare i testi e le sonorità spesso complesse del repertorio in questione.

Questi i quattro volumi del progetto:

Vol. 1 (2009): prima esplorazione live del repertorio paterno;

Vol. 2 (2010): prosecuzione del viaggio tra i capolavori di Fabrizio;

Vol. 3 (2017): arricchimento e ampliamento del progetto con nuovi arrangiamenti;

Storia di un impiegato (2023): omaggio teatrale e discografico a uno degli album più densi di significato.

Il concerto di Assisi sarà dunque un’occasione per ascoltare brani come La canzone di Marinella, Il pescatore, Bocca di Rosa, La guerra di Piero, ma anche pagine meno note eppure significative del repertorio di Fabrizio De André, proposte con rinnovata energia e rispetto filologico.

Per l’organizzazione, l’evento rappresenta una delle tappe principali della stagione, capace di coniugare qualità artistica e richiamo mediatico. Il coinvolgimento del Comune di Assisi testimonia l’importanza attribuita alla promozione culturale e musicale sul territorio.

Il calendario della stagione Tourné prevede ulteriori appuntamenti di rilievo nelle prossime settimane, ma l’incontro con Cristiano De André si pone come uno dei momenti di maggiore impatto emotivo e simbolico.