Dibattito su Cultura e Turismo: Incontro a Assisi

Dibattito – Si svolgerà giovedì 27 febbraio alle ore 21 presso la sede dell’Università Telematica Pegaso di Assisi, in Via delle Querce 1, a Bastia Umbra, un incontro dibattito promosso dalla lista civica “Assisi per tutti”. L’evento si colloca in un contesto significativo, caratterizzato dal giubileo in corso e dall’imminente centenario francescano.

L’incontro rappresenta un’opportunità per riflettere su come cultura e turismo possano intersecarsi e alimentarsi reciprocamente. Durante l’evento, storici e professionisti del settore turistico si confronteranno su temi rilevanti, offrendo la possibilità a tutti i partecipanti di contribuire con idee e proposte.

Obiettivi dell’incontro:

Esplorare le sinergie tra cultura e turismo nella città di Assisi.

Raccogliere suggerimenti e opinioni da cittadini e operatori del settore.

Individuare possibili linee di azione per l’amministrazione comunale in ambito culturale e turistico.

In particolare, l’organizzazione mira a mettere in luce le potenzialità che il patrimonio culturale di Assisi può offrire per attrarre turisti e valorizzare esperienze locali. La lista civica “Assisi per tutti” auspica che i risultati di questo incontro possano influenzare le future politiche del comune, orientando le scelte verso un approccio integrato.

Il dibattito rappresenta un’opportunità di discussione aperta, dove è fondamentale il contributo di tutti i presenti. I cittadini sono invitati a partecipare attivamente, portando le proprie idee e riflessioni. L’incontro si propone come un momento di condivisione, dove si evidenzierà l’importanza di un dialogo tra diverse voci, al fine di costruire un progetto comune per il futuro della città.

In un periodo di trasformazione e sfide, il legame tra cultura e turismo può rivelarsi cruciale per il rilancio di Assisi come meta di riferimento. La lista civica intende fare di questo incontro un primo passo verso un’azione concertata che possa portare a risultati concreti e misurabili.

Dettagli dell’evento:

Luogo: Università Telematica Pegaso, Via delle Querce 1, Bastia Umbra

Data: Giovedì 27 febbraio 2025

Orario: 21:00

Il coordinatore della lista civica “Assisi per tutti”, Eraldo Martelli, ha invitato la cittadinanza a partecipare numerosa, sottolineando l’importanza di un confronto aperto e costruttivo. Le proposte avanzate durante l’incontro saranno raccolte e valutate, con l’intento di integrarle nelle future strategie dell’amministrazione comunale.

L’evento si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione del patrimonio culturale e turistico di Assisi, che rappresenta una delle città più significative a livello nazionale e internazionale. La presenza di storici ed esperti del settore permetterà di approfondire temi legati alla storia, all’arte e alle tradizioni locali, elementi fondamentali che possono attrarre visitatori e sostenere l’economia locale.

In un’epoca in cui il turismo è in continua evoluzione, è fondamentale comprendere come il patrimonio storico e culturale possa essere utilizzato per promuovere esperienze significative. La lista civica “Assisi per tutti” si propone di dare voce a questi aspetti, cercando di creare un dialogo tra la comunità e le istituzioni.

Con l’organizzazione di questo evento, si intende stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza, incoraggiando un confronto che possa portare a idee innovative e pratiche efficaci. L’obiettivo finale è quello di costruire un futuro in cui cultura e turismo possano coesistere e prosperare, contribuendo al benessere e alla crescita di Assisi.

In conclusione, l’incontro dibattito del 27 febbraio si profila come un’importante occasione di confronto per tutti coloro che sono interessati a contribuire attivamente al futuro della città. La partecipazione di storici e professionisti del turismo, insieme all’apporto dei cittadini, potrà rappresentare un passo significativo verso la definizione di politiche culturali e turistiche più efficaci e in linea con le esigenze della comunità.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la lista civica “Assisi per tutti” attraverso i canali ufficiali. La cittadinanza è invitata a non perdere questa opportunità di partecipazione e confronto.

Nel corso dell’incontro sarà proiettato il filmato storico sul Centenario Francescano del 1926 a cura di Arturo Sbicca

interverrano il professor Nicolangelo D’Acunto

Matteo Fortunati, Gabriele Caldari e Simone Fittuccia

coordinamento del dibattito a cura di Marcello Migliosi