Dieci anni di Pontificato, gli auguri della città di Assisi a Papa Francesco

Dieci anni di pontificato di Papa Francesco. Una ricorrenza importante per la Chiesa e non solo, perché quest’uomo venuto dalla fine del mondo non si è mai risparmiato nel diffondere principi come la cura del Creato, la misericordia, la fraternità, la difesa dei poveri, l’accoglienza. Papa Bergoglio è un vero leader mondiale e non solo come autorità religiosa e spirituale, ed è un amico di Assisi, fin da quando il 13 marzo 2013 decise di chiamarsi come il nostro Santo, Francesco, ispirando a lui il pontificato e ben due encicliche.

A parlare così è il sindaco Stefania Proietti che, a nome della giunta, del consiglio comunale, e della cittadinanza di Assisi, nell’anniversario del decennale del pontificato augura a Papa Francesco ogni bene e auspica che Assisi, come sua città-messaggio, si conformi sempre più agli ideali universali dell’ecologia integrale, della fraternità, del dialogo, della pace, della difesa dei poveri e degli ultimi, degli scartati e, sempre, della vita.

Il sindaco ha inviato un messaggio a Papa Francesco in cui, tra l’altro, ha sottolineato “come il suo pontificato stia scrivendo la storia del mondo perché è stato, in questi dieci anni come è tuttora, guida carismatica spirituale ma anche ispirazione morale e faro di valori per l’umanità.

La città di Assisi con tutta la sua comunità, conscia dell’importanza simbolica che assume con questo suo pontificato nel percorso verso i centenari francescani, aspira a diventare capitale mondiale di valori universali e umani: questo il dono che le facciamo in questo decennale, carissimo Papa Francesco!” Il sindaco stasera partecipa alla presentazione del libro di Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, dal titolo “L’atlante di Francesco” proprio per ricordare i dieci anni del pontificato.