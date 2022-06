Chiama o scrivi in redazione

Donna truffa online un pensionato, denunciata dai carabinieri

Stava solo cercando di vendere online dell’attrezzatura sportiva, ma un pensionato assisano è rimasto vittima di una truffa e ha perso 500 euro. Secondo l’ipotesi investigativa dei Carabinieri della Stazione di Santa Maria degli Angeli, l’autrice si identifica in una donna di origini siciliane, che sarebbe riuscita a raggirare la vittima e ad ottenere l’indebito profitto.

Dopo aver scambiato vari messaggi con il venditore ed essersi detta interessata ad acquistare il materiale sportivo, lo ha contattato telefonicamente per “aiutarlo” con le operazioni da effettuare allo sportello ATM per ricevere la cifra pattuita; l’uomo, non avendo dimestichezza con tali operazioni, si è fidato delle indicazioni che gli venivano impartite telefonicamente, eseguendo di fatto due ricariche sulla carta della donna, che a quel punto ha riattaccato e si è resa irreperibile.

Solo allora la vittima ha capito di essere stato truffato e, dopo averne avuto la certezza contattando il suo istituto di credito, si è recato dai Carabinieri a sporgere denuncia. I militari, al termine delle indagini, l’hanno denunciata in stato di libertà per l’ipotesi di reato di truffa; ora la vicenda è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria perugina.