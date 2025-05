Due nuove aree di sosta riservate a residenti ad Assisi

Dopo l’incendio del parcheggio Matteotti scatta l’ordinanza

Dopo l’incendio che lo scorso 2 maggio ha reso inaccessibile il parcheggio “Matteotti”, il Comune di Assisi ha disposto misure straordinarie per fronteggiare la riduzione della disponibilità di posti auto in una zona centrale della città. Due aree in prossimità del centro storico sono state destinate esclusivamente ai residenti e a chi è in possesso di regolare autorizzazione.

La decisione, formalizzata con l’ordinanza della Polizia locale n. 129 datata 6 maggio 2025, introduce un provvedimento sperimentale mirato a limitare i disagi provocati dall’inagibilità del parcheggio interessato dall’evento. Il Comune ha individuato due nuove aree dove sarà possibile sostare, ma solo se in possesso dei requisiti previsti.

La prima area coinvolta dalla nuova disciplina è Piazza Caduti delle Forze dell’Ordine. Si tratta di una zona che si trova a pochi minuti a piedi dal centro storico e che in passato era utilizzata anche da utenti non residenti. Ora, a seguito della nuova ordinanza, il suo uso sarà limitato. Sarà riservato a cittadini residenti e agli autorizzati con permesso rilasciato dall’amministrazione.

La seconda area, anch’essa prossima al cuore cittadino, è quella a monte della rotatoria tra via Marconi e la strada regionale 147, situata in prossimità dell’Istituto Serafico. Questo spazio, recentemente acquisito dal Comune, entra per la prima volta nel circuito ufficiale delle aree di sosta regolamentate. Anche qui, l’accesso sarà consentito esclusivamente a residenti o a persone munite di un’autorizzazione specifica.

L’adozione delle nuove regole nasce dalla necessità di far fronte alla soppressione temporanea di numerosi stalli auto in seguito al rogo che ha colpito la struttura multipiano di via Matteotti. Tale parcheggio, abitualmente utilizzato da molti cittadini titolari di abbonamento, rappresentava un nodo cruciale per la sosta sia dei residenti che dei lavoratori pendolari.

Con l’interdizione dell’area, l’amministrazione ha ritenuto urgente intervenire per garantire continuità e accessibilità, soprattutto a favore di chi vive nel centro urbano o vi lavora regolarmente. Le due aree selezionate si trovano in posizioni strategiche che permettono, da un lato, di mantenere una vicinanza al centro e, dall’altro, di distribuire in modo più efficiente il flusso veicolare, cercando di evitare ulteriori congestioni.

Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore a partire da domani, saranno valide in via sperimentale. L’amministrazione comunale si riserva infatti di valutare gli effetti del provvedimento e di modificarne eventualmente i contenuti sulla base del monitoraggio e dei riscontri raccolti durante il periodo di applicazione.

L’ordinanza stabilisce i criteri per l’accesso e per la sosta all’interno delle due aree interessate. I controlli saranno affidati alla Polizia locale, incaricata di verificare il possesso delle autorizzazioni e il rispetto delle nuove norme. I trasgressori potranno andare incontro a sanzioni amministrative secondo quanto previsto dal codice della strada e dai regolamenti comunali vigenti.

Oltre a mitigare i disagi immediati causati dall’evento del 2 maggio, la decisione del Comune si inserisce in una più ampia strategia di gestione della mobilità e della sosta cittadina. L’amministrazione, pur operando in condizioni emergenziali, ha sottolineato l’importanza di garantire un equilibrio tra le esigenze della cittadinanza residente e quelle dei visitatori.

L’area colpita dall’incendio resterà interdetta fino al completamento delle verifiche di sicurezza e al termine degli interventi necessari al suo eventuale ripristino. Non è ancora nota la data in cui il parcheggio Matteotti potrà tornare operativo. Nel frattempo, l’ente locale continuerà a monitorare la situazione, raccogliendo segnalazioni e suggerimenti anche da parte degli utenti direttamente interessati.

Le modifiche apportate alla viabilità e alla regolamentazione della sosta potranno quindi essere adattate sulla base delle necessità che emergeranno, con l’obiettivo di assicurare soluzioni efficaci, sia nell’immediato che nel medio periodo. Il Comune invita i cittadini a prendere visione dei contenuti dell’ordinanza e a osservare le indicazioni per evitare disguidi o infrazioni.

La fase sperimentale delle nuove misure non ha una data di conclusione prestabilita. Sarà l’amministrazione, in base agli esiti della sperimentazione, a decidere se prorogare, modificare o revocare le disposizioni introdotte. Nel frattempo, l’accesso regolato a Piazza Caduti delle Forze dell’Ordine e all’area di via Marconi sarà riservato in modo esclusivo a coloro che rientrano nei parametri stabiliti.

L’incendio al parcheggio Matteotti ha quindi generato un impatto significativo sulla mobilità urbana, spingendo il Comune a introdurre cambiamenti urgenti e mirati. Le due nuove aree riservate rappresentano una risposta operativa immediata per ridurre i disagi della cittadinanza e mantenere un servizio di sosta funzionale e accessibile, seppur in forma ristretta e regolamentata.