Elezioni Regionali: Avviso per gli Scrutatori di Assisi

Elezioni regionali – L’amministrazione comunale di Assisi ha reso noto che gli iscritti all’albo degli scrutatori possono esprimere la propria disponibilità per le operazioni di voto programmate per il 17 e 18 novembre in occasione delle elezioni regionali. Gli interessati devono inviare una comunicazione alla Commissione Elettorale Comunale.

Per facilitare la procedura, il Comune ha predisposto un documento informativo, disponibile sul sito istituzionale, che fornisce tutti i dettagli utili e gli indirizzi ai quali inviare le manifestazioni di disponibilità. È possibile consultare il documento cliccando su questo link.

Si specifica che le disponibilità inviate a singoli membri della Commissione non saranno considerate vincolanti. La Commissione Elettorale Comunale detiene infatti la competenza e la discrezionalità totale di effettuare le nomine in forma collegiale. Questa operazione avverrà durante un’apposita seduta programmata per il 24 ottobre alle ore 8.30, che si terrà presso la sede comunale di Santa Maria degli Angeli, nella Sala Lim.

Gli scrutatori hanno un ruolo fondamentale durante le elezioni, poiché sono responsabili della corretta gestione delle operazioni di voto e del conteggio dei risultati. La loro disponibilità è quindi cruciale per garantire il regolare svolgimento delle elezioni, un evento che ha un’importanza significativa per la comunità locale e per l’intera regione.

Per gli iscritti all’albo che desiderano partecipare, è fondamentale prestare attenzione alle scadenze indicate e seguire le istruzioni fornite dal Comune. La partecipazione come scrutatore non solo rappresenta un impegno civico, ma anche un’opportunità per contribuire attivamente al processo democratico.

È importante sottolineare che, oltre alla disponibilità, gli scrutatori devono rispettare le normative vigenti, che regolano le elezioni. Le procedure di nomina e assegnazione degli scrutatori sono stabilite dalla legge, e la Commissione Elettorale Comunale agirà nel pieno rispetto di queste disposizioni.

Il Comune di Assisi invita pertanto tutti gli iscritti all’albo a manifestare la propria disponibilità in modo tempestivo, affinché si possa procedere con la pianificazione delle operazioni di voto. La scadenza per l’invio delle manifestazioni di disponibilità è fissata al 24 ottobre, e si raccomanda di rispettare questo termine per garantire una gestione efficiente delle elezioni.

In conclusione, il processo di selezione degli scrutatori è un passaggio cruciale per le elezioni regionali del 17 e 18 novembre. La Commissione Elettorale Comunale di Assisi sta lavorando per assicurare che ogni fase delle operazioni di voto si svolga senza intoppi, e il supporto degli scrutatori sarà essenziale per raggiungere questo obiettivo.