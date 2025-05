FAI celebra la biodiversità con visite in tutta Italia

Iniziative speciali nei Beni FAI il 17-18 e 24-25 maggio

In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, che si celebra il 22 maggio, il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – organizza una serie di iniziative speciali per promuovere la conoscenza e la tutela del ricco patrimonio naturale italiano. L’appuntamento principale della campagna #FAIbiodiversità prende forma con le “Camminate nella biodiversità”, previste nei fine settimana del 17-18 e 24-25 maggio 2025. Queste esperienze si terranno in venti Beni del FAI distribuiti lungo l’intero territorio nazionale, offrendo un’occasione unica per esplorare habitat differenti, entrare in contatto diretto con la varietà biologica italiana e riflettere sul ruolo dell’uomo nella sua conservazione.

L’iniziativa si fonda sull’idea di un approccio lento e consapevole al paesaggio, incoraggiando i partecipanti a scoprire ecosistemi rurali e naturali, giardini storici, zone umide e foreste, accompagnati da esperti del settore. Biologi, botanici, naturalisti, giardinieri, apicoltori e studiosi guideranno i visitatori in percorsi immersivi, approfondendo le connessioni fra biodiversità, sicurezza alimentare, saperi tradizionali e impollinazione, elementi chiave nella sopravvivenza degli ecosistemi.

Uno dei luoghi simbolici di questo viaggio nella biodiversità è il Bosco di San Francesco, situato ad Assisi, in provincia di Perugia. Qui, domenica 18 maggio, si svolgeranno due visite speciali. Alle ore 11, Angela Canale, agronoma, accompagnerà i partecipanti in una camminata tra gli uliveti secolari del complesso benedettino di Santa Croce. Durante l’escursione saranno illustrate le varietà storiche di olive presenti, le caratteristiche delle diverse infiorescenze e la loro evoluzione nel tempo. Il percorso sarà arricchito da una valutazione organolettica dell’olio ottenuto, mettendo in luce le specificità delle cultivar locali.

Nel pomeriggio, alle 15.30, l’agronoma Erica Bernasconi condurrà un secondo itinerario centrato sul mondo delle api. Durante alcune soste lungo il cammino, si parlerà delle abitudini degli insetti impollinatori e della loro importanza per gli equilibri naturali. I partecipanti potranno osservare una famiglia di api attraverso un’arnia trasparente e prendere parte a una degustazione guidata di mieli provenienti da diverse fioriture, analizzandone profumi, sapori e proprietà.

Il programma umbro si estende ad altri luoghi di rilievo, grazie al coinvolgimento delle Delegazioni FAI regionali. A Orvieto, il Duomo sarà al centro di una visita inedita volta a individuare elementi che rappresentano, nei decori e nelle iconografie, la biodiversità ancora presente nel territorio. A Ferentillo, invece, si svolgerà un’escursione nella Valnerina con meta il borgo disabitato di Umbriano, scenario suggestivo per riflettere sulla relazione tra insediamenti umani e paesaggio naturale.

Un altro appuntamento in Umbria sarà a Campello sul Clitunno. Da qui, una passeggiata dal celebre Tempietto fino alle Fonti del Clitunno diventerà spunto per affrontare temi legati all’impatto antropico sugli ambienti fluviali. Si parlerà di gestione sostenibile delle risorse idriche, qualità delle acque e cambiamenti climatici, con l’obiettivo di sensibilizzare sul fragile equilibrio degli ecosistemi.

Le Camminate nella biodiversità rappresentano solo una parte della proposta complessiva del FAI. Oltre cento eventi in tutta Italia completeranno il calendario delle attività, grazie al contributo della rete di volontari delle Delegazioni attive in ogni regione. Visite guidate, approfondimenti e laboratori all’aperto saranno strutturati per accrescere la consapevolezza sul valore della biodiversità e sull’urgenza della sua salvaguardia, attraverso il contatto diretto con i paesaggi e le specie che li abitano.

A Villa Panza, a Varese, i partecipanti potranno osservare lo scoiattolo rosso, simbolo della fauna urbana integrata nei contesti cittadini. A Caravino, nei pressi del Castello di Masino, sarà possibile riscoprire le piante spontanee dei prati circostanti, con particolare attenzione agli usi tradizionali delle erbe locali. A Villa dei Vescovi, a Torreglia, si approfondirà invece l’importanza delle api nell’impollinazione delle colture vitivinicole.

In Calabria, a Spezzano della Sila, i Giganti della Sila offriranno lo sfondo per un’esperienza di ascolto dei richiami dei picchi, uccelli utilizzati come bioindicatori per monitorare la salute dei boschi. Nel cuore di Milano, Villa Necchi Campiglio ospiterà l’intervento di Maria Chiara Pastore, docente del Politecnico e direttrice scientifica di ForestaMI, che rifletterà sul fenomeno della “plant blindness”, la tendenza dell’essere umano a ignorare le piante e la loro importanza nella vita urbana.

A Recanati, presso l’Orto sul Colle dell’Infinito, Claudio Cappella, agrotecnico con formazione in botanica e paesaggio vegetale, guiderà una lettura del territorio leopardiano da una prospettiva scientifica, intrecciando aspetti ecologici e storici. Il paesaggio così interpretato diventerà un esempio concreto di biodiversità culturale e ambientale.

Il progetto gode del sostegno di numerosi partner istituzionali e privati. Edison, realtà storica nel settore energetico, è vicina al FAI nel promuovere le Camminate nella biodiversità. Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2025” è reso possibile anche grazie alla collaborazione con Ferrarelle, partner istituzionale e fornitore ufficiale di acqua, e con Pirelli, che da tredici anni affianca la Fondazione nelle sue attività. Quest’anno si aggiunge BRT, sponsor per la prima volta, con l’intento di rafforzare il legame tra comunità e patrimonio naturale italiano. Delicius rinnova per il quinto anno il suo sostegno, rafforzando il messaggio della campagna con la propria adesione alla missione del FAI.

Le Camminate nella biodiversità si svolgono con il patrocinio della Regione Umbria. Tutte le informazioni dettagliate su orari, modalità di prenotazione e costi delle attività sono disponibili sul sito ufficiale della campagna. Le iniziative si pongono come strumenti efficaci per avvicinare il pubblico alla complessità del mondo naturale, fornendo chiavi di lettura per interpretare il paesaggio e stimolare scelte individuali orientate alla sostenibilità.

Il FAI conferma con queste attività il proprio ruolo centrale nella promozione culturale e ambientale, proponendo esperienze che uniscono conoscenza, emozione e impegno. In un contesto globale in cui la perdita di biodiversità rappresenta una delle sfide più urgenti, la Fondazione invita il pubblico a compiere un gesto concreto di attenzione verso il futuro del Pianeta, partendo dalla scoperta dei luoghi più significativi del nostro territorio.