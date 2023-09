FAI: domenica 1 ottobre al Bosco di San Francesco, Assisi

Come può una piccola mela rappresentare un frammento di civiltà dimenticate, di mondi e intere comunità del passato? È ciò che indaga la Fondazione Archeologia Arborea, associazione che da 40 anni promuove la ricerca sulle varietà antiche di piante da frutto del Centro Italia; e sarà il tema della giornata di domenica 1 ottobre 2023 al Bosco di San Francesco, dedicata alle bacche, ai frutti e alle erbe spontanee che si possono incontrare lungo i sentieri, con particolare attenzione al loro utilizzo alimentare e farmaceutico.

Per l’occasione, il Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ad Assisi sarà scenario di passeggiate in mezzo alla natura dalle ore 10 alle 18, nonché di una mostra pomologica dedicata alle preziose varietà locali di frutta che è importante imparare a osservare e riconoscere.

Programma della manifestazione :

– Dalle ore 10, Mirabili et jocondi fruttiferi: mostra pomologica degli antichi frutti umbri allestita nella affascinante chiesa romanica di Santa Croce, a cura di Isabella dalla Ragione, Presidente della Fondazione Archeologia Arborea. L’esposizione è dedicata a far conoscere quei frutti antichi che, dopo l’avvento dell’agricoltura moderna, sono stati dimenticati e che invece rappresentano una grande ricchezza per il territorio e per la sua biodiversità, oltre a contribuire a preservare la sua loro memoria.

– Alle 10.15: Sottobosco in movimento, passeggiata alla scoperta delle specie vegetali spontanee del sottobosco autunnale, con un focus speciale sulle loro proprietà in ambito alimentare e farmaceutico, a cura di esperti Aldo Ranfa e Chiara Proietti.

– Alle 12.30, appuntamento nella Chiesa di Santa Croce con gli esperti, che risponderanno a domande e curiosità;

– Alle 15.30: Dialogo in giardino, incontro a più voci per conoscere usi alimentari e proprietà farmaceutiche delle specie vegetali che compongono il bosco. Parteciperanno Chiara Proietti, Aldo Ranfa, Isabella Dalla Ragione, Cesare Grassetti, Ira Achillei;

– Alle ore 15.30: Racconti del sottobosco a cura di Elisabetta Pepponi. Passeggiata nella natura per raccontare conoscenze e tradizioni popolari legate alle piante e ai loro usi.

– Alle ore 17: L’uso dei frutti antichi nelle ricette tradizionali tratte da testi antichi, incontro nella chiesa di Santa Croce a cura di Isabella Dalla Ragione, Presidente Fondazione Archeologia Arborea.

Con il Patrocinio della Città di Assisi.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2023” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, partner degli eventi istituzionali e acqua ufficiale del FAI; al significativo contributo dei main sponsor BNP Paribas Cardif e Citroen, per il primo anno sostenitori del progetto; di Pirelli, accanto al FAI dal 2006, che rinnova per l’undicesimo anno la sua storica vicinanza all’iniziativa e di Delicius che conferma per il terzo anno il suo sostegno al progetto.