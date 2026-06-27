Fasulo chiede interventi urgenti per la zona Ivancic di Assisi

Il consigliere Francesco Fasulo sollecita la messa in sicurezza

Francesco Fasulo deposita un’istanza urgente per l’area di Assisi

Il consigliere comunale di opposizione e capogruppo di Forza Italia ad Assisi, Francesco Fasulo, ha presentato un’istanza urgente indirizzata al sindaco, agli uffici comunali competenti e agli altri organi interessati per chiedere interventi immediati nella zona Ivancic e lungo viale Giovanni XXIII.

L’iniziativa, depositata ai sensi dell’articolo 43 del Testo Unico degli Enti Locali, nasce dopo un sopralluogo effettuato da Francesco Fasulo e dalle segnalazioni ricevute dai residenti, che hanno evidenziato diverse criticità riguardanti la sicurezza, la manutenzione e il decoro dell’area.

Le criticità segnalate dal consigliere Francesco Fasulo

Nell’istanza, Francesco Fasulo descrive una situazione caratterizzata da dissesto del versante interessato da fenomeni franosi, manufatti deteriorati, muri di contenimento con evidenti segni di cedimento, recinzioni inclinate e cordoli stradali danneggiati.

Tra gli elementi evidenziati dal consigliere figurano anche le caditoie ostruite, considerate un possibile fattore di aggravamento del dissesto idrogeologico in caso di pioggia, oltre alla presenza di vegetazione infestante, erba alta e alberature che, secondo Francesco Fasulo, necessitano di manutenzione e potatura.

Un ulteriore punto riguarda l’illuminazione pubblica di viale Giovanni XXIII. Il consigliere sostiene che diversi punti luce non siano funzionanti e segnala inoltre l’assenza di sistemi di moderazione della velocità lungo uno degli accessi principali alla città.

Le richieste contenute nell’istanza

Attraverso il documento protocollato, Francesco Fasulo chiede l’avvio di un piano straordinario per il consolidamento del versante franoso, coinvolgendo anche Regione Umbria, Protezione Civile ed enti competenti.

Il consigliere di Forza Italia sollecita inoltre la manutenzione straordinaria di muri, cordoli e recinzioni, la pulizia delle caditoie per ripristinare il corretto deflusso delle acque meteoriche, il taglio della vegetazione infestante e la potatura delle alberature.

Tra le richieste figurano anche il ripristino dell’illuminazione pubblica lungo viale Giovanni XXIII, l’installazione di dissuasori di velocità e la predisposizione di un cronoprogramma dettagliato degli interventi con tempi, risorse e responsabilità.

Fasulo annuncia ulteriori iniziative istituzionali

Nella nota diffusa alla stampa, Francesco Fasulo afferma di aver richiesto una risposta scritta entro trenta giorni e annuncia l’intenzione di sollecitare anche Regione Umbria e Protezione Civile sulla questione del dissesto idrogeologico.

Il consigliere comunale di opposizione precisa inoltre che, qualora non arrivassero riscontri da parte dell’Amministrazione comunale, proseguirà l’azione istituzionale ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa e rivolgendosi, se necessario, agli organi di controllo competenti.

Secondo Francesco Fasulo, l’obiettivo dell’iniziativa è ottenere interventi concreti per migliorare le condizioni di sicurezza, manutenzione e decoro della zona Ivancic e di viale Giovanni XXIII, ritenuti punti strategici di accesso alla città di Assisi.