Finanza, generale Benedetto Lipari in visita in Comune di Assisi

Il generale di divisione della Guardia di Finanza Benedetto Lipari è stato ricevuto questa mattina, nella sede comunale di Assisi, dal sindaco Stefania Proietti e dal vice Valter Stoppini. Durante l’incontro il generale ha ringraziato gli amministratori per la collaborazione e la vicinanza, dal canto loro il sindaco e il vice sindaco hanno ringraziato il generale per l’impegno in operazioni importanti sul territorio di Assisi, come i controlli sulle case popolari e il turismo abusivo.

Accompagnato dal luogotenente Francesco Ferrara, il generale, che prenderà servizio a Torino, si è congedato dal Palazzo Comunale con la promessa di tornare come turista ad Assisi. Il sindaco e il vice sindaco gli hanno augurato buon lavoro per il nuovo incarico.