Formazione Volontari: Corso del Movimento per la Vita in Umbria

Formazione Volontari – Prenderà il via il prossimo 7 febbraio ad Assisi il corso di formazione per volontari, promosso dal Movimento per la Vita, dal Centro di Aiuto alla Vita e da FederVita Umbria, in collaborazione con il Centro di Bioetica Filèremo e con il patrocinio del Comitato Nazionale San Francesco 1206-2026 e della Pastorale della Salute della Diocesi di Assisi.

Il corso, articolato in sei incontri che si concluderanno il 9 maggio, si terrà presso l’Università Telematica PEGASO a Bastia Umbra e potrà essere seguito sia in presenza che online.

L’obiettivo principale è quello di formare volontari competenti ed empatici sui temi dell’accoglienza della vita, preparandoli ad operare nelle strutture del Movimento per la Vita e dei Centri di Aiuto alla Vita dell’Umbria, che offrono supporto a donne in gravidanza e neomamme.

Il corso prevede un’introduzione a cura della dott.ssa Simona Morettini, presidente della Federazione Umbra del Movimento per la Vita e del Centro di Aiuto alla Vita, dell’avv. Matteo Fortunati, membro del Comitato Nazionale per l’Ottavo centenario della morte di San Francesco, e del dott. Pino Morandini, membro della giunta esecutiva della Federazione del Movimento per la Vita italiano.

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione tramite e-mail all’indirizzo federazioneumbrampv@gmail.com.