Forza Italia Giovani onora i Caduti del Commonwealth

Celebrazione il 25 aprile al cimitero di Rivotorto

Forza Italia Giovani Umbria commemorerà il 25 aprile rendendo omaggio ai militari del Commonwealth caduti durante la Seconda guerra mondiale. La cerimonia si svolgerà presso il cimitero di guerra britannico di Rivotorto di Assisi, dove sono sepolti 949 soldati provenienti da diversi Paesi del Commonwealth che contribuirono alla liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista.

L’iniziativa è prevista per venerdì 25 aprile alle ore 11:30 e si terrà in Via del Sacro Tugurio 18, all’interno del War Cemetery, luogo che conserva la memoria del sacrificio di giovani soldati inglesi, canadesi, australiani, neozelandesi, sudafricani e indiani, giunti in Italia per combattere contro il regime nazi-fascista.

La data del 25 aprile, Festa della Liberazione, rappresenta per Forza Italia Giovani Umbria un momento di riflessione e riconoscimento. Il gruppo giovanile del partito intende sottolineare l’importanza della libertà riconquistata anche grazie al contributo determinante delle forze armate alleate, tra cui gli Stati Uniti e i membri del Commonwealth. La loro azione fu decisiva per la fine dell’occupazione e per il ritorno della democrazia nel Paese.

La scelta di celebrare il 25 aprile in un luogo come il cimitero militare di Rivotorto assume un significato particolare. Il sito, immerso nel silenzio e nella cura del verde umbro, è considerato un luogo simbolico di memoria internazionale, punto di riferimento per chi intende onorare il tributo umano pagato nella lotta per la libertà.

Nel contesto odierno, secondo Forza Italia Giovani Umbria, è essenziale mantenere vivo il ricordo di chi ha combattuto per affermare i valori democratici. L’impegno dei giovani del partito si inserisce in una più ampia volontà di trasmettere questi valori alle nuove generazioni, attraverso gesti concreti come la commemorazione dei caduti stranieri che hanno lasciato la propria terra per combattere in Italia.

L’omaggio non si limiterà a un momento simbolico, ma sarà accompagnato da un raccoglimento davanti alle lapidi e da un pensiero rivolto a tutti coloro che, in divisa, hanno dato la vita per liberare l’Italia dall’oppressione. Forza Italia Giovani Umbria considera il loro sacrificio come fondamento della libertà di cui oggi gode il Paese.

Nel corso della giornata non sono previste manifestazioni di carattere politico, ma un’iniziativa sobria nel rispetto della memoria dei caduti. Il cimitero di Rivotorto, gestito dalla Commonwealth War Graves Commission, è regolarmente meta di visite istituzionali e di cittadini, italiani e stranieri, che ogni anno rendono omaggio a chi ha contribuito alla liberazione dell’Italia.

Il senso dell’iniziativa, spiegano gli organizzatori, è quello di porre l’attenzione sulla dimensione storica del 25 aprile, estendendo il ricordo anche ai militari stranieri spesso trascurati nel dibattito pubblico. La loro presenza in Italia, durante la campagna militare del 1943-1945, fu determinante per la sconfitta delle forze dell’Asse e per l’avvio del processo di ricostruzione democratica.

In questo contesto, la commemorazione promossa da Forza Italia Giovani Umbria si inserisce come un atto di consapevolezza storica e di gratitudine. La memoria, coltivata con rispetto, è vista come strumento essenziale per rafforzare la coesione nazionale e il legame con gli ideali fondativi della Repubblica.

Nel panorama delle celebrazioni del 25 aprile, la cerimonia al War Cemetery rappresenta una voce alternativa che guarda oltre i confini nazionali per riconoscere l’apporto internazionale al ritorno della libertà. In un’epoca segnata da nuove tensioni e crisi globali, il messaggio che Forza Italia Giovani Umbria vuole lanciare è quello di una memoria condivisa, che unisce popoli e generazioni nel nome della pace e della democrazia.

L’appuntamento ad Assisi si configura dunque non solo come un gesto di omaggio, ma anche come una riflessione sul valore attuale della libertà, intesa non come conquista scontata, ma come bene da preservare con responsabilità e impegno civico.