Frana ad Assisi blocca la strada per il santuario dei Tre Fossi

Messa in sicurezza della zona colpita da dissesto idrogeologico

La viabilità nel territorio comunale di Assisi subisce una temporanea ma necessaria modifica per consentire interventi urgenti di consolidamento. Il Comune ha disposto il divieto di circolazione totale per ogni tipologia di mezzo lungo la strada Madonna dei Tre Fossi.

Sicurezza stradale e ripristino ad Assisi

Il provvedimento si è reso indispensabile a causa di un movimento franoso che ha compromesso la stabilità del fondo stradale, mettendo a rischio il passaggio verso il locale santuario. Le operazioni tecniche mirano a restituire piena agibilità a un percorso vicinale molto frequentato, garantendo l’incolumità pubblica dei residenti e dei numerosi visitatori diretti alle aree sacre della zona.

Calendario dei lavori e orari di chiusura

Il cronoprogramma stabilito dall’ordinanza della Polizia locale prevede due fasi distinte per limitare i disagi durante il fine settimana. Il blocco stradale è attivo dall’8 al 10 aprile e riprenderà successivamente dal 13 al 17 aprile 2026. In queste giornate, il transito sarà interdetto nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 17:30, ovvero durante l’effettivo svolgimento delle attività di cantiere. La decisione di sospendere la circolazione nelle ore diurne risponde alla necessità di operare con macchinari pesanti sul fronte della frana, una procedura che non permette la coesistenza sicura tra maestranze e veicoli privati in un tratto caratterizzato da carreggiata ridotta.

Obiettivi dell’intervento e messa in sicurezza

L’intervento strutturale si focalizza sulla messa in sicurezza definitiva del versante. Gli ingegneri incaricati hanno rilevato la necessità di agire tempestivamente per evitare che il dissesto idrogeologico possa peggiorare ulteriormente, isolando di fatto il santuario e le abitazioni limitrofe. I lavori comprendono il consolidamento del terreno e il ripristino dei sistemi di drenaggio delle acque meteoriche, spesso causa primaria dei cedimenti in quest’area umbra. Al termine delle operazioni, previsto entro la seconda metà di aprile, la strada Madonna dei Tre Fossi tornerà a essere fruibile senza limitazioni, garantendo standard di protezione elevati per chiunque percorra l’arteria stradale.