Francesco, pace e perdono: incontro alla Domus Pacis, Assisi

Pace e perdono, 8 agosto: incontro sul messaggio francescano

🕊️ L’8 agosto alla Domus Pacis di Assisi torna “Francesco ha gli occhi tuoi”. Stefano Brufani e don Claudio Burgio rifletteranno su pace e perdono. A seguire, Memoria del Transito a Santa Maria degli Angeli. Ingresso ore

Un incontro dedicato alla pace che nasce dal perdono

Un pomeriggio dedicato alla pace, al perdono e alla riconciliazione, nel cuore dei luoghi francescani e nei giorni segnati dalle celebrazioni legate alla Porziuncola. Sabato 8 agosto 2026, alle ore 16, l’Auditorium dell’Hotel Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi, ospiterà l’ottavo appuntamento della rassegna “Francesco ha gli occhi tuoi”.

Il tema scelto per l’incontro è “Francesco, la pace e il perdono”. L’appuntamento intende approfondire uno degli aspetti centrali del messaggio francescano, mettendo in relazione la ricerca della pace con la capacità di perdonare e ricostruire i rapporti tra le persone.

L’iniziativa arriva nei giorni in cui la Porziuncola richiama migliaia di pellegrini provenienti da diverse parti del mondo per il Perdono di Assisi, legato all’eredità spirituale di San Francesco. Proprio da questo contesto prende avvio la riflessione proposta dalla rassegna.

Assisi tra il Perdono e gli appuntamenti francescani

L’edizione del 2026 assume un significato particolare perché si svolge nell’anno dell’Ottavo Centenario del Transito di San Francesco. L’incontro dell’8 agosto si colloca inoltre nel periodo segnato dal GO! Franciscan Youth Meeting e dalla visita di Papa Leone XIV alla Porziuncola in occasione dell’incontro internazionale dei giovani.

Santa Maria degli Angeli e Assisi diventano così il punto di riferimento di una serie di appuntamenti collegati alla spiritualità francescana. Il nuovo incontro di “Francesco ha gli occhi tuoi” vuole offrire uno spazio di approfondimento dopo le giornate dedicate ai giovani e agli eventi che interessano la Porziuncola.

Al centro resta il rapporto tra misericordia, riconciliazione e pace, temi che saranno affrontati attraverso una lettura storica, teologica ed educativa dell’esperienza francescana.

Stefano Brufani e Claudio Burgio alla Domus Pacis

A intervenire saranno Stefano Brufani, professore di Studi Francescani all’Università degli Studi di Perugia, e don Claudio Burgio, sacerdote, professore di Teologia all’Università Cattolica e fondatore della comunità Kayrós.

Stefano Brufani porterà nel confronto la prospettiva degli studi dedicati alla storia del francescanesimo. Don Claudio Burgio affronterà invece i temi della riconciliazione anche alla luce della sua esperienza nell’accompagnamento educativo dei giovani.

A moderare l’incontro sarà fra Francesco Piloni OFM, ideatore della rassegna “Francesco ha gli occhi tuoi” e presidente della Fondazione San Francesco di Assisi ETS.

Il confronto è pensato come un momento di ascolto e riflessione sul significato che la pace assume nell’esperienza di Francesco, partendo dal perdono come elemento capace di intervenire sulle fratture e sulle relazioni.

L’incontro tra Francesco e il sultano Malik al-Kamil

Tra i riferimenti richiamati dall’iniziativa figura anche l’incontro tra Francesco e il sultano Malik al-Kamil, presentato come uno dei passaggi più significativi del dialogo capace di oltrepassare le divisioni prodotte dalla guerra e dalle appartenenze.

La riflessione proposta dalla rassegna non si limiterà però a questo episodio. La pace francescana viene ricondotta a un percorso più ampio, che parte dalla disponibilità al perdono e dalla possibilità di ricostruire le relazioni dopo un conflitto.

È in questa prospettiva che il tema dell’8 agosto collega la dimensione storica del francescanesimo alle domande poste dal presente. L’attenzione viene rivolta alla riconciliazione come passaggio necessario per trasformare le contrapposizioni e recuperare una dimensione di fraternità.

Dalla Domus Pacis alla Basilica di Santa Maria degli Angeli

Il programma non terminerà con il dibattito nell’Auditorium della Domus Pacis. Al termine dell’incontro, i partecipanti si trasferiranno nella Basilica di Santa Maria degli Angeli per prendere parte alla Memoria del Transito.

La preghiera si svolgerà nel luogo legato agli ultimi momenti della vita di San Francesco, morto il 3 ottobre 1226. La Memoria del Transito è indicata come la prosecuzione spirituale del percorso avviato attraverso il confronto pubblico.

La novità prevede che questo momento di preghiera venga rinnovato ogni mese, creando un collegamento tra la riflessione proposta durante gli incontri della rassegna e la dimensione religiosa del carisma francescano.

Un appuntamento nell’anno dell’Ottavo Centenario

La concomitanza tra il Perdono della Porziuncola, gli appuntamenti internazionali dedicati ai giovani, la visita di Papa Leone XIV e l’Ottavo Centenario del Transito costituisce il contesto nel quale si inserisce l’incontro del prossimo 8 agosto.

“Francesco ha gli occhi tuoi” prosegue così il proprio percorso concentrandosi su uno dei temi più direttamente associati alla figura del Poverello: la costruzione della pace attraverso un’autentica riconciliazione.

L’appuntamento inizierà alle ore 16 nell’Auditorium dell’Hotel Domus Pacis di Santa Maria degli Angeli, a pochi passi dalla Porziuncola. Successivamente il programma proseguirà nella Basilica di Santa Maria degli Angeli con la Memoria del Transito.

L’ingresso è gratuito fino all’esaurimento dei posti disponibili. L’incontro sarà inoltre trasmesso in streaming sui canali social “Frati Minori Assisi” e attraverso l’app “Francesco con me”.