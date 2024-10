G7 Disabilità: Stefania Proietti punta su un’Umbria inclusiva

G7 Disabilità – Nel corso del G7 Disabilità e Inclusione, la candidata alla presidenza della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha ribadito l’importanza dell’inclusione sociale come punto focale del suo programma politico. La Proietti ha sottolineato che il suo progetto per la Regione Umbria è interamente orientato alla costruzione di una comunità inclusiva, in cui le persone con disabilità siano poste al centro della pianificazione politica, sociale e strutturale del territorio.

Nel suo intervento, la Proietti ha affermato con forza che l’Umbria del futuro dovrà essere una Regione capace di accogliere tutti i suoi cittadini, indipendentemente dalle loro condizioni fisiche o cognitive. Ha spiegato che la chiave per un cambiamento strutturale e significativo sta nel considerare le persone con disabilità come il cuore di ogni iniziativa politica e sociale, ponendo al centro della progettazione pubblica le loro esigenze. Secondo la candidata, solo attraverso questa impostazione sarà possibile costruire una Regione che possa realmente definirsi inclusiva.

La Proietti ha anche posto l’accento sull’importanza di realizzare infrastrutture pubbliche accessibili, non solo come obbligo morale ma come elemento strategico per il futuro sviluppo dell’Umbria. Ha dichiarato che “un’Umbria che mette al centro i più fragili è un’Umbria per tutti”. La progettazione di servizi, opere pubbliche e l’organizzazione di eventi dovranno, secondo la sua visione, essere pensati in modo tale da garantire piena accessibilità e inclusività per le persone con disabilità.

L’obiettivo è fare dell’Umbria la prima Regione in Italia completamente inclusiva, un luogo in cui nessuno venga lasciato indietro. La Proietti ha chiarito che il suo impegno non si limiterà a misure assistenziali, ma punterà a un cambiamento culturale e strutturale profondo. “Costruire un’Umbria per tutti significa dare valore a ogni singolo cittadino, creando una comunità realmente coesa e solidale”, ha affermato la candidata.

Inoltre, la Proietti ha voluto evidenziare che questa visione non riguarda solo il presente, ma guarda al futuro dell’intera Regione. La creazione di un ambiente inclusivo sarà infatti la chiave per uno sviluppo sostenibile e per una maggiore qualità della vita per tutti i cittadini, con o senza disabilità.

Il G7 sulla Disabilità e Inclusione, svoltosi ad Assisi il 14 ottobre 2024, rappresenta un momento cruciale per portare alla ribalta questi temi a livello nazionale e internazionale. La Proietti ha sottolineato come questo tipo di eventi possano contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e i decisori politici, sottolineando l’urgenza di mettere in atto politiche che rispondano ai bisogni di chi vive in situazioni di fragilità.

In chiusura del suo intervento, la candidata ha rimarcato la necessità di lavorare in sinergia con le associazioni che si occupano di disabilità, nonché con enti locali e nazionali, per garantire che le politiche di inclusione siano realmente efficaci e applicabili sul territorio. “Solo attraverso un impegno collettivo possiamo sperare di trasformare l’Umbria in una Regione dove tutti possano sentirsi parte attiva e integrata della comunità”, ha concluso.