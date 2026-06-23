Genialcloud 11 debutta ad Assisi nel forum internazionale Enjoy 2026

Presentazione mondiale con esperti e imprese del settore

La presentazione mondiale della nuova piattaforma

La première mondiale di Genialcloud 11 si terrà il 1° e 2 luglio 2026 ad Assisi, durante il forum internazionale “Enjoy”. L’evento, organizzato da Avantune, rappresenta il primo momento pubblico dedicato alla nuova piattaforma gestionale con intelligenza artificiale integrata. La scelta della città umbra non è casuale: l’azienda, fondata e guidata da Ermanno Bonifazi, ha voluto un luogo simbolico per raccontare un’innovazione che punta alla semplicità e alla centralità delle persone.

Un forum dedicato a tecnologia e relazioni

Il programma si svolgerà nella Sala Convegni dell’Hotel Cenacolo di Santa Maria degli Angeli. La due giorni unirà approfondimenti tecnici, incontri con esperti e momenti culturali. Il forum nasce con l’obiettivo di proporre un approccio all’innovazione che, oltre agli algoritmi, valorizzi il confronto diretto. Per questo, accanto alle sessioni dedicate alla tecnologia, sono previste visite guidate e iniziative legate all’atmosfera dell’Ottocentenario francescano.

Il ruolo di Avantune e la visione del progetto

Avantune, con sede a Spoleto e uffici a Toronto e New York, presenterà Genialcloud 11 come evoluzione della propria offerta digitale. Bonifazi sottolinea come la piattaforma sia stata progettata per ridurre la complessità operativa delle imprese, offrendo strumenti più chiari e immediati. L’idea alla base del progetto è quella di un’innovazione che semplifica, permettendo alle aziende di concentrarsi sulle attività strategiche.

Le caratteristiche della nuova piattaforma

Genialcloud 11 introduce Trinity, un assistente di intelligenza artificiale integrato nativamente. Trinity opera trasversalmente su tutte le aree aziendali: analizza dati economici, segnala criticità, suggerisce azioni e può avviare operazioni operative come ordini o segnalazioni. Inoltre, la piattaforma consente alle imprese di personalizzare i propri strumenti in autonomia, grazie a funzionalità agentiche che non richiedono interventi esterni.

I relatori e i temi al centro del dibattito

Tra gli ospiti figurano Cristina Mazzi, docente di IA e innovazione alla Brunel University di Londra, e Salvatore Santucci, esperto di finanza regionale. I loro interventi affronteranno strategia, sostenibilità, compliance e prospettive del business. Il forum offrirà così una panoramica completa sulle opportunità dell’intelligenza artificiale applicata ai processi aziendali.

Il programma delle due giornate

Il 1° luglio, nel pomeriggio, si apriranno i panel dedicati alla visione strategica e al ruolo dell’IA nel futuro delle imprese. Il 2 luglio, la mattina sarà riservata alle sessioni tecniche per approfondire le funzionalità di Genialcloud 11. La partecipazione è gratuita previa richiesta di invito tramite il sito ufficiale dell’evento.