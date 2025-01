Gli Astrofili di Assisi [Video] presentano il Calendario 2025

Gli Astrofili di Assisi presentano il Calendario 2025

Gli Astrofili di Assisi – Il gruppo di astrofili del Monte Subasio, con sede a Assisi, ha annunciato la pubblicazione del Calendario 2025, una raccolta unica di immagini astronomiche realizzate dai membri dell’associazione. Ogni mese è rappresentato da una fotografia che cattura l’essenza del cielo notturno, offrendo uno sguardo ravvicinato su stelle, costellazioni e fenomeni celesti di grande fascino.

L’iniziativa, nata dalla passione e dalla dedizione degli astrofili locali, è un omaggio alla bellezza dell’universo e alla creatività di chi lo osserva con occhio scientifico e poetico. Il progetto, che ha coinvolto numerosi soci, è il risultato di un lavoro collettivo che unisce competenza tecnica e amore per la natura.

Il calendario è disponibile in formato cartaceo e può essere acquistato sia come complemento decorativo per le abitazioni, sia come regalo per gli appassionati di astronomia. Il ricavato delle vendite sarà destinato al finanziamento delle attività dell’associazione e allo sviluppo di nuovi progetti.

“Ogni immagine è un pezzo di cielo catturato con passione e precisione,” hanno dichiarato i rappresentanti del gruppo, sottolineando l’importanza di diffondere la conoscenza del cielo stellato e di sensibilizzare il pubblico alla sua tutela.

Gli interessati possono ottenere maggiori dettagli sulla disponibilità e sul prezzo contattando direttamente il gruppo. La vendita del calendario rappresenta non solo un’opportunità per sostenere le attività dell’associazione, ma anche per condividere con amici e familiari l’incanto dell’universo.

Il gruppo degli astrofili del Monte Subasio ringrazia calorosamente tutti coloro che hanno contribuito con il loro impegno e le loro immagini. Concludono lanciando un invito a esplorare insieme le meraviglie del cielo durante le future serate di osservazione a Porziano, un luogo che continua a regalare emozioni uniche sotto le stelle.