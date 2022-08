Search for: Search Button

I luoghi nascosti di Assisi attraverso l’arte e il sogno, Ogni angolo ogni pietra

La città ospiterà per la prima volta il musicista Vincenzo Vasi, il percussionista Massimiliano Furia , Sista Bramini- O ThiasosTeatroNatura e la compagnia di danza Zerogrammi. Gli artisti saranno guidati dall’attrice umbra Daphne Morelli.

Un clima emozionante quello della conferenza stampa della presentazione della seconda edizione di “Ogni angolo ogni pietra – Immaginario poetico teatrale della città”, che si svolgerà ad Assisi da giovedì 1 a giovedì 8 settembre. L’evento, ideato e organizzato dal Piccolo Teatro degli Instabili in collaborazione con la Città di Assisi, con il sostegno della Fondazione Perugia e con il patrocinio della Regione Umbria Assemblea Legislativa, svela luoghi nascosti e riscopre la quotidianità della città attraverso il filtro dei sogni.

Samuele Chiovoloni, che si occupa della regia e della drammaturgia, parla del ventaglio delle attività svolte come elementi fuori dalla retorica e afferma: “L’incontro umano è il motore del nostro lavoro. Raccontiamo qualcosa e qualcuno a partire dalla memoria e cercando di connettere individui fra loro slegati, i sogni sono il collante di quello che facciamo”.

Il progetto inizia il primo giorno di settembre, ma in realtà è stato preceduto dall’idea parallela e trainante di “Onironautici Urbani – Laboratorio di scrittura possibile e impossibile diffuso nei luoghi della città” a cura di Samuele Chiovoloni. I cittadini hanno contribuito alla buona riuscita dell’intero evento aprendo le porte delle proprie case ai partecipanti, che hanno scritto degli elaborati che andranno a confluire nella performance di martedì 6 settembre “Segnaletica per occhi spenti”, che si svolgerà a partire dalle 20.00, per cinque turni differenti per dodici spettatori per volta, nello scenario della Rocca Minore.

Fulvia Angeletti, direttrice del Piccolo Teatro degli Instabili, che si occupa dell’organizzazione e della direzione artistica, ritrova in questo lavoro parte delle sue radici, sia quelle familiari che quelle cittadine. Un intersecarsi di memorie che ha portato all’iniziativa “La città dei sogni” sull’esempio della famosa opera collettiva “La Città delle lettere” ideata e curata da Claudio Carli nel 1997. “La città dei sogni va ad esplorare un linguaggio – sostiene Fulvia- che va oltre quello della musica, della scrittura e della danza. Qua parliamo di arte collettiva”.

Con la Città dei sogni si chiede ai cittadini di produrre delle opere originali, giovedì 1 e venerdì 2 settembre alla sala ex pinacoteca – Piazza del Comune dalle 17.00 alle 23.00, in un laboratorio collettivo che confluirà in una mostra diffusa a cielo aperto, visibile da martedì 6 settembre e per tutto il mese. Quando si parla del grande artista Claudio Carli tutta la città risponde sentitamente, proprio come il Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, che durante la conferenza ha espresso la propria gratitudine “Vi ringraziamo di aver ricordato Claudio, con la vostra esperienza che innova e ricorda la sua. Così facendo non dimenticheremo il nostro illustre cittadino.”

L’itinerario poetico teatrale, che parte dal Giardino degli Incanti della Rocca Maggiore per terminare nella Piazza inferiore di San Francesco, darà il via a un sorprendente viaggio notturno che si svolgerà mercoledì 7 e giovedì 8 con “Ogni angolo ogni pietra – viaggio urbano” a partire dalle 20.00. Assisi ospiterà per la prima volta il musicista di fama internazionale Vincenzo Vasi, maestro del theremin e sperimentatore di musica elettronica che affianca da anni il cantautore Vinicio Capossela, l’eclettico percussionista Massimiliano Furia che spazia dal rock al free jazz fino alla musica contemporanea, Sista Bramini fondatrice della storica compagnia teatrale O ThiasosTeatroNatura che coniuga nei suoi spettacoli la narrazione del mito antico in dialogo con gli spazi naturali. La compagnia Zerogrammi, attraverso il suo teatro del corpo ci stupirà con una danza fatta di piccoli gesti quotidiani, che rivelano gli aspetti più profondi dell’essere umano.

Una moderna Euridice, l’attrice umbra Daphne Morelli, prenderà il posto di Orfeo e traghetterà gli artisti lungo tutto il corso del sogno. I luoghi, pubblici e privati, che ospiteranno la performance rappresenteranno una vera sorpresa per gli spettatori presenti. Non tutto deve essere svelato, perché il vero spettacolo sarà essere protagonisti di un sogno guidato, e come ha sostenuto l’Assessore alla Cultura Veronica Cavallucci, si spera che Ogni angolo ogni pietra diventi un appuntamento fisso per la città di Assisi.