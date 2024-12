Il Gioco di Francesco, domenica la presentazione ufficiale

Il Gioco di Francesco – Un’esperienza unica per avvicinare bambini, adolescenti e adulti alla vita di San Francesco sarà presentata ufficialmente domenica 15 dicembre alle ore 17, presso la Sala degli Emblemi nel Palazzo Comunale di Assisi. Il progetto, chiamato “Il Gioco di Francesco”, nasce con l’obiettivo di trasformare l’approfondimento sulla figura del Santo di Assisi in un momento ludico, educativo e di condivisione.

Un progetto nato da idee condivise

Ideato da Monia, Fabio e Francesco, rappresentanti dell’Associazione ASD/APS Natural Slow Life e in collaborazione con la Giàkarta Editrice, il gioco si configura come un’innovativa attività da tavolo. È pensato per coinvolgere persone di tutte le età, a partire dai 4 anni, con un tabellone, dadi, carte ed elementi da costruire manualmente, tutto realizzato con materiali riciclati nel rispetto dei principi di ecosostenibilità.

I responsabili del progetto sottolineano come questo gioco si ponga in controtendenza rispetto all’era della digitalizzazione e dell’intelligenza artificiale, promuovendo invece valori come la partecipazione, il dialogo, la serenità e una sana competitività.

Contenuti educativi e valori francescani

“Il Gioco di Francesco” ripercorre i momenti salienti della vita di San Francesco, dalla nascita alla “Perfetta Letizia”, proponendo contenuti altamente educativi. Il tabellone e le carte del gioco illustrano episodi significativi della vita del Santo, accompagnati da messaggi che invitano i giocatori a riflettere e partecipare attivamente.

Il cuore del progetto risiede nell’approfondimento dei valori francescani: umiltà, povertà e carità. I creatori del gioco vogliono trasmettere l’importanza di donare e ascoltare gli altri, superando l’isolamento tipico delle moderne tecnologie e riscoprendo la gioia della condivisione.

Tra gioco e riflessione

Il progetto non si limita a essere un semplice passatempo, ma intende offrire uno strumento per riflettere sul messaggio di San Francesco. Attraverso il gioco, i partecipanti possono scoprire il significato della “Perfetta Letizia” e apprendere l’importanza di accettare e vivere con gratitudine sia i momenti felici che quelli difficili, secondo l’insegnamento del Santo.

Un richiamo particolare viene fatto anche alla figura del giovane Carlo Acutis, le cui orme richiamano il cammino francescano. L’idea è di portare i ragazzi a comprendere che, per “vincere” nella vita, è fondamentale imparare a donare, non solo in termini materiali, ma anche attraverso la disponibilità all’ascolto e al sostegno degli altri.

Dettagli sull’evento

La presentazione del gioco sarà un’occasione per scoprire questa originale iniziativa. L’appuntamento è fissato per:

Dove: Assisi, Sala degli Emblemi, Palazzo Comunale

Quando: Domenica 15 dicembre, ore 17

Partecipazione: Libera

“Il Gioco di Francesco” si propone come un’opportunità per riunire famiglie, amici e comunità scolastiche in un’attività che unisce divertimento e riflessione, offrendo una prospettiva diversa sulla figura di San Francesco e sui suoi insegnamenti.