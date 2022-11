Il liceo Properzio si presenta agli studenti di terza media

Gli studenti della classe terza della secondaria di primo grado saranno a breve chiamati a scegliere la scuola superiore. E il Liceo Sesto Properzio di Assisi viene loro incontro con delle attività di orientamento, per loro e per le famiglie desiderose di conoscere i quattro corsi (Classico, Economico-Sociale, Linguistico e Scienze Umane) in cui si articola la scuola. Attività che finalmente, dopo due anni, tornano a farsi totalmente in presenza.

La ricca offerta formativa dell’Istituto sarà in particolare presentata con gli Open day in presenza di sabato 17 dicembre 2022, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e di sabato 14 gennaio 2023, solo dalle 15 alle 18. I ragazzi con i loro accompagnatori potranno seguire in piccoli gruppi un percorso predefinito, per visitare la scuola, assistere alla presentazione del Liceo e dell’indirizzo di studio, parlare con docenti e studenti. L’accesso è su prenotazione compilando il modulo online a https://www.liceoproperzio.edu.it/pagine/open-day-2022-23- . Si raccomanda la massima puntualità.

Per quanto riguarda invece Liceale per un giorno, l’iniziativa è in programma dal 19 al 22 dicembre 2022 e dal 16 al 23 gennaio 2023: questa iniziativa è dedicata agli studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado che potranno partecipare ad alcune lezioni con docenti e studenti del Liceo Properzio in orario mattutino, dalle 8:50 alle 12:40. In particolare, il 19 dicembre Liceale per un giorno sarà dedicato all’indirizzo di scienze umane, il 20 per l’indirizzo Economico – Sociale, il 21 per l’indirizzo classico e il 22 per l’indirizzo Linguistico. L’accesso è su prenotazione compilando il modulo online https://www.liceoproperzio.edu.it/pagine/liceale-per-un-giorno-2022-23-1 .

“In questi anni condizionati dalla pandemia internet e i social hanno rappresentato una preziosa opportunità per far conoscere il Liceo Properzio di Assisi: abbiamo mantenuto un legame costante con i nostri studenti e con i futuri studenti e i loro genitori grazie a sito, video, incontri online e grazie alle pagine Facebook e Instagram, ma l’obiettivo è sempre stato quello di tornare a promuovere l’offerta scolastica di persona.

Incontrandosi di persona e parlando direttamente con gli studenti e i loro genitori – in quella che peraltro sarà anche la loro casa per i prossimi cinque anni – si possono stimolare la curiosità e l’interesse e cogliere appieno le opportunità formative del Properzio, una scuola che offre un percorso formativo adatto alle varie esigenze, con l’obiettivo di fornire un ampio ventaglio di opportunità di studio e di lavoro con una scelta che, post-diploma, valorizzi il percorso fatto sia che si scelga un percorso universitario o uno sbocco direttamente nel mondo del lavoro”.