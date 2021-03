Il turismo in Umbria dopo il Covid: siamo pronti alla ripartenza?

Al via il programma di incontri 2021 di UTH – Umbria tourism hub: domani, venerdì 12 Marzo 2021, alle ore 15, online su piattaforma Teams, si terrà il primo seminario della seconda edizione di questo progetto di formazione, disseminazione e networking promosso dal corso di laurea in Economia del Turismo del Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Perugia, con l’obiettivo di mettere in rete Istituzioni, imprenditori, studenti e ricercatori ed aprire uno spazio di confronto e discussione sui problemi del Turismo.

Il tema dell’appuntamento di domani è: “IL TURISMO IN UMBRIA DOPO IL COVID: SIAMO PRONTI ALLA RIPARTENZA?”. Sarà dedicato, quindi, a ragionare, in particolare, sulle prospettive del riavvio post pandemia delle attività del settore. Si tratta, evidentemente, di un argomento di estremo interesse, che offrirà l’opportunità di fare il punto su un settore cruciale del tessuto economico regionale e di analizzare gli strumenti operativi necessari per superare le attuali criticità in vista del rilancio del mercato turistico.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Prof. Maurizio Oliviero, del Sindaco di Assisi Prof.ssa Stefania Proietti, del Prof. Libero Mario Mari, Direttore del Dipartimento di Economia e del Prof. Francesco Scaglione, Presidente del Corso di laurea in Economia del Turismo.

Seguirà la tavola rotonda, moderata dal Prof. Fabio Forlani, docente di Marketing delle Imprese Turistiche, alla quale parteciperanno, oltre al Sindaco di Assisi con Delega al Turismo Proietti, il Dott. Luigi Rossetti, Direttore del servizio Sviluppo Economico della Regione Umbria, il Dott. Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria, il Dott. Simone Fittuccia, Presidente di Federalberghi Umbria, la Dott.ssa Maria Carmela Colaiacovo, Vice Presidente di Confindustria Alberghi, il Dott. Michele Benemio, Presidente di CNA Turismo e Cultura Umbria, il Dott. Matteo Fortunati, Presidente di AssoTurismo Confesercenti Umbria, del Dott. Federico Tagliolini, Presidente di Fiavet Umbria e, infine, di Maddalena D’Amico, Presidente di AGTU Associazione Guide Turistiche Umbria.

Il programma 2021 di UTH prevede sei incontri online, a cadenza quindicinale, aperti al pubblico: il link all’aula digitale può essere richiesto alla Segreteria Organizzativa, scrivendo all’email: pietro.ronca@unipg.it.