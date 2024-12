In libreria dall’8 dicembre il volume su Carlo Acutis

In libreria – L’8 dicembre esce in libreria “Carlo Acutis sulle orme di Francesco e Chiara d’Assisi – Originali non fotocopie”, un volume di 160 pagine edito da Edizioni Francescane Italiane. L’opera, scritta da monsignor Domenico Sorrentino, vescovo delle Diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, è la prima pubblicazione dedicata al giovane beato Carlo Acutis dopo l’annuncio della sua canonizzazione, prevista per il 27 aprile.

Il testo include una dedica autografa di Papa Francesco e affronta numerosi interrogativi sulla figura del giovane millennial: perché il corpo di Carlo è stato sepolto ad Assisi, presso il Santuario della Spogliazione? Quale è il legame tra lui e la città di San Francesco? E che rapporto esiste tra la spogliazione del Poverello d’Assisi e quella del futuro santo?

Un’opera pensata per i giovani

Monsignor Sorrentino spiega che il libro si rivolge in particolare ai giovani, ai quali Carlo era profondamente legato, e al movimento “The Economy of Francesco”. La frase simbolo del beato, “Tutti nasciamo originali, tanti muoiono fotocopie”, diventa il filo conduttore per illustrare la sua straordinaria spiritualità, radicata nella normalità di un adolescente contemporaneo: appassionato di sport, natura e tecnologia, ma profondamente devoto all’Eucaristia.

Un legame spirituale con Francesco e Chiara

Il libro mette a confronto le figure di Francesco, Chiara e Carlo, esplorando analogie e differenze. Francesco, ricco mercante che si spoglia di tutto per seguire Cristo, e Carlo, giovane benestante milanese, che a soli 15 anni accetta di lasciare la vita terrena, sono presentati come un “team spirituale” capace di ispirare migliaia di persone.

Dettagli inediti e miracoli

L’autore svela momenti poco noti, come la ricognizione del corpo del beato e il trasferimento dal cimitero al Santuario della Spogliazione. Viene anche approfondito il miracolo riconosciuto dalla Chiesa per la canonizzazione: la guarigione di una giovane del Costa Rica, che ha coinvolto personalmente il vescovo.

Una pubblicazione per tutti

Secondo monsignor Sorrentino, il volume sarà un utile strumento per giovani, famiglie, educatori e sacerdoti. Uscirà il giorno dell’Immacolata, festività a cui Carlo era particolarmente devoto. L’appendice del libro include una preghiera per la canonizzazione, accompagnata dal Cantico di Frate Sole, in vista dell’ottavo centenario della sua composizione.

Con l’avvicinarsi della canonizzazione, la città di Assisi si prepara ad accogliere nuovi pellegrini, attratti dalla figura di un giovane che, come sottolinea il vescovo, “riflette, a suo modo, la santità di Francesco e Chiara”.