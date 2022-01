Info day 2022, al Digipass 6 eventi dedicati al mondo del digitale

A partire dal 21 gennaio prossimo e fino al 17 giugno, presso la sede del DigiPass, ospitato nel Palazzetto del Capitano del Perdono, a Santa Maria degli Angeli, si svolgeranno 6 eventi dedicati al mondo del digitale.

Fonte: Comune di Assisi

Il DigiPass è una struttura a disposizione dei cittadini e delle cittadine che abitano nella Zona Sociale 3 (Assisi, Bastia Umbra, Bettona, Cannara e Valfabbrica) e vogliono cimentarsi con le nuove tecnologie e sviluppare le conoscenze e le competenze legate al digitale.

A gestire il DigiPass dal settembre del 2021 è la Rti formata dalla cooperativa sociale FARE e la Fondazione Post-Perugia Officina per la scienza e la tecnologia, due associazioni vocate all’innovazione sociale, alla formazione e alla mediazione culturale e scientifica.

Gli appuntamenti in calendario sono dedicati a vari servizi, dalle iscrizioni on line per le scuole alla salute digitale e all’anagrafe digitale, oltre a un supporto per approfondire i social media e le proposte di Google.