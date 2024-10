Inizia il progetto di promozione alla lettura ad Assisi

Il Comune di Assisi e l’Associazione Birba danno il via al progetto “Alziamo la Voce! Scelte d’autore”, un’iniziativa mirata a promuovere la lettura tra i più giovani come mezzo per incoraggiare scambi e discussioni, contribuendo così alla formazione di un pensiero critico e autonomo. Il progetto coinvolgerà 27 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado appartenenti agli Istituti Comprensivi Assisi 1, Assisi 2, Assisi 3 e al Convitto.

L’obiettivo principale del progetto è incoraggiare la lettura ad alta voce, considerata una pratica positiva da adottare quotidianamente in classe, per garantire a ogni bambino e ragazzo il diritto di diventare lettore. Per questo motivo, gli alunni saranno invitati a leggere brani selezionati da due autori scelti appositamente in base all’età dei partecipanti. Al termine delle letture, gli studenti potranno esprimere le loro preferenze riguardo gli autori, motivando le loro scelte. Gli incontri con gli scrittori si terranno a partire dal mese di novembre.

Gli autori selezionati per questo progetto includono nomi noti nel panorama della letteratura per l’infanzia e l’adolescenza, come Silvia Vecchini, Cristina Bellemo, Marina Marinelli, Francesco Niccolini e Alice Keller. Alessandra Comparozzi, presidente dell’Associazione Birba, ha evidenziato come l’iniziativa sia concepita per stimolare l’amore per la lettura nei ragazzi, trasformando l’atto del leggere in un’esperienza gratificante.

L’assessore alle Politiche Educative, Paolo Mirti, ha dichiarato: “Alziamo La Voce! è un progetto che, grazie all’impegno di Birba e alla dedizione degli insegnanti, riuscirà a far percepire ai bambini la lettura non come un obbligo, ma come un piacere. È un’opportunità per scoprire nuovi mondi e vivere esperienze diverse.” La lettura viene presentata come un’attività capace di ampliare gli orizzonti culturali e personali dei giovani, facilitando la loro crescita e sviluppo.

Il Sindaco di Assisi, Stefania Proietti, ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa, che conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel sostenere progetti volti a migliorare il benessere e la crescita culturale dei giovani del territorio. La collaborazione con l’Associazione Birba, già consolidata da anni attraverso eventi come Birba Chi legge – Festa delle Storie, rappresenta un ulteriore passo avanti verso la qualità di tali iniziative.

Il progetto “Alziamo la Voce!” si distingue anche per il suo approccio innovativo alla lettura, promuovendo incontri diretti tra gli alunni e gli autori, affinché i ragazzi possano entrare in contatto con chi crea le storie che leggono. Questo aspetto non solo stimola l’interesse verso la letteratura, ma crea anche un legame tra giovani lettori e scrittori, rendendo l’esperienza della lettura ancora più coinvolgente. La lettura ad alta voce, infatti, viene vista come un modo per vivificare i testi, rendendoli più accessibili e interessanti per i ragazzi.

Il coinvolgimento di diverse classi da varie istituzioni scolastiche della città non solo amplia il raggio d’azione del progetto, ma permette anche di creare una rete di scambio culturale tra le scuole, promuovendo così un ambiente di apprendimento collaborativo. Attraverso questo progetto, il Comune di Assisi intende favorire un clima di dialogo e confronto, in cui i ragazzi possano sviluppare le loro opinioni e confrontarsi con quelle degli altri, accrescendo così la loro capacità critica.

In sintesi, l’iniziativa “Alziamo la Voce! Scelte d’autore” non rappresenta solo un’opportunità di lettura, ma è un programma educativo integrato che punta a formare cittadini consapevoli e critici. La lettura viene, quindi, proposta come un viaggio da intraprendere insieme, in cui ogni bambino può esplorare, scoprire e crescere. La sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione Birba garantisce che questo progetto possa realizzarsi in modo efficace e significativo, aprendo la strada a future iniziative volte a promuovere la cultura e il benessere tra i più giovani.

Per ulteriori dettagli, si può contattare il Comune di Assisi o visitare il loro sito ufficiale per aggiornamenti sulle attività in programma e sui risultati di questo stimolante progetto.