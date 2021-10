International Observe the Moon Night, la notte della Luna, sabato 16

Torna l’International Observe the Moon Night (InOMN) – https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/about/overview/ l’iniziativa mondiale dedicata alla scoperta e all’osservazione del nostro meraviglioso satellite naturale.

Fonte: Gruppo Astrofili Monte Subasio

Il Gruppo Astrofili Monte Subasio ha aderito all’invito della NASA organizzando, in collaborazione con Umbria Green Festival e con il patrocinio della Confraternita del SS Sacramento di Porziano, una serata osservativa della Luna mettendo a disposizione dei visitatori i telescopi dell’associazione.

L’International Observe the Moon Night è un evento pubblico mondiale che incoraggia l’osservazione, l’apprezzamento e la comprensione della nostra Luna e la sua connessione con la scienza planetaria, l’esplorazione e la cultura umana della NASA. Questo evento annuale mette in contatto scienziati, educatori e appassionati di luna di tutto il mondo.

L’evento avrà luogo presso l’Osservatorio Astronomico di Porziano dalle ore 21:00 alle ore 23:00 e consisterà nell’osservazione al telescopio della Luna.

Nel team promotore della InOMN sono coinvolti la NASA ed altre importanti istituzioni: Astronomical Society of the Pacific & the NASA Night Sky Network, EU-Universe Awareness, Lunar and Planetary Institute, NASA Lunar Science Institute per citarne alcuni (l’elenco completo è consultabile su http://observethemoonnight.org/about/).

In Italia da alcuni anni l’appuntamento è promosso da INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica – e UAI – Unione Astrofili Italiani.

Come ormai consuetudine, lo star party internazionale sarà un’occasione per proporre osservazioni al telescopio dedicate alla Luna e per approfondire temi quali la genesi e le caratteristiche fisiche, le missioni spaziali passate e in programmazione, la mitologia, la poesia, la musica e le diverse espressioni artistiche ispirate al nostro satellite naturale.

Grazie anche al contributo di Umbria Green Festival sarà l’occasione per lanciare un messaggio fondamentale: il cielo va tutelato contro l’inquinamento luminoso!

Per ulteriori informazioni su International Observe the Moon Night, visitare: https://moon.nasa.gov/observe

Per ulteriori informazioni su LRO, visitare: https://www.nasa.gov/lro