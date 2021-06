Investita da un’auto a Petrignano, soccorsa e portata in ospedale

Una ragazza di 16 anni è stata investita da un’auto a Petrignano di Assisi. La giovane, quando è avvenuto l’impatto, stava facendo la sua solita passeggiata quotidiana. L’investimento poco dopo le ore 10,30 di mercoledì, lungo una strada molto pericolosa, già conosciuta per episodi simili, la via Indipendenza. Sul posto i Carabinieri di Santa Maria degli Angeli al seguito del Tenente Colonnello Marco Vetrulli della Compagnia Comando. La ragazza, all’arrivo dei soccorsi era cosciente, ma è stata portata all’ospedale di Perugia per accertamenti. Non si conoscono le sue condizioni, ma l’impatto con l’auto è stato molto violento al punto tale da spaccare il parabrezza della vettura, una Lancia Y.